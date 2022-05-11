Панические атаки: причина в дефиците витаминов и минералов

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паническая атака

Невролог Ксения Овсянникова рассказала, почему возникают панические атаки и как они связаны с дефицитом витаминов.

Еще пару десятков лет назад наши родители ничего не слышали о таком синдроме, как паническая атака. Сегодня это одна из распространенных патологий, которой страдают даже дети.

«Очень много пациентов по весне мучаются неврозами и паническими атаками, многих атакует депрессия! И не всегда дело только в психике. Вот частые причины: дефицитные состояния и хронические интоксикации», — говорит эксперт.

Что касается дефицитов, то лидирует нехватка витамина Д3. Пить его доктор рекомендует всем, не опасаясь передозировки. Дефицитом этого витамина в стране страдает каждый.

Следом в числе причин идет дефицит магния. Когда его мало, нет энергии. А это значит, что нет ресурса для мозга, мышечных тканей, сердца. Внешне это проявляется бессонницей, неврозами и патологической метеочувствительностью.

Не менее важно поддерживать в норме витамины группы В. Без него туго нашей нервной системе. Симптомы дефицита: онемение пальцев конечностей, межреберные невралгии, нарушения режима сна и отдыха.

Нехватка железа, которой также страдают почти все, даже не подозревая этого, провоцирует тканевую гипоксию. В итоге человек становится возбужденным, ему сложно успокоиться и уравновесить эмоции.

Железодефицитная анемия — одна из причин панических атак, сбоев сна, ночных кошмаров. По нервной системе дефицит кислорода бьет больше всего.
Ксения Овсянникова
Ксения Овсянникова
Здоровье
Врач-невролог
Теги : Ксения Овсянникова, панические атаки, дефицит витаминов