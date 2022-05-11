Панические атаки: причина в дефиците витаминов и минералов

«Очень много пациентов по весне мучаются неврозами и паническими атаками, многих атакует депрессия! И не всегда дело только в психике. Вот частые причины: дефицитные состояния и хронические интоксикации», — говорит эксперт.

Еще пару десятков лет назад наши родители ничего не слышали о таком синдроме, как паническая атака. Сегодня это одна из распространенных патологий, которой страдают даже дети.Что касается дефицитов, то лидирует нехватка витамина Д3. Пить его доктор рекомендует всем, не опасаясь передозировки. Дефицитом этого витамина в стране страдает каждый.Следом в числе причин идет дефицит магния. Когда его мало, нет энергии. А это значит, что нет ресурса для мозга, мышечных тканей, сердца. Внешне это проявляется бессонницей, неврозами и патологической метеочувствительностью.Не менее важно поддерживать в норме витамины группы В. Без него туго нашей нервной системе. Симптомы дефицита: онемение пальцев конечностей, межреберные невралгии, нарушения режима сна и отдыха.Нехватка железа, которой также страдают почти все, даже не подозревая этого, провоцирует тканевую гипоксию. В итоге человек становится возбужденным, ему сложно успокоиться и уравновесить эмоции.Железодефицитная анемия — одна из причин панических атак, сбоев сна, ночных кошмаров. По нервной системе дефицит кислорода бьет больше всего.