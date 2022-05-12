Почему комары чаще кусают детей и как помочь ребенку?

«Комаров привлекают определенные запахи, выделения и температура тела, которые у разных людей отличаются. Например, гнусы летят на углекислый газ, распознавая его, как источник пищи. Поэтому люди с высокой скоростью обмена веществ и частым дыханием быстрее привлекут комаров», — поясняет эксперт.

Замечали, что комары кусают далеко не всех. Из двух человек, находящихся в одной комнате, один может быть атакован с головы до ног, а на втором — лишь несколько укусов. Особенно любят насекомые деток.На малышей комары часто нападают из-за того, что они источают приятный аромат, кроме того, насекомых привлекает тонкая младенческая кожа, которую без труда можно проткнуть жалом.Очень часто у детей встречаются аллергические реакции на такие укусы. Все дело в антикоагулянтах, которые содержатся в слюне комара. Они ухудшают свертываемость крови укушенного.При попадании этих веществ в кровь мы ощущаем жжение, место укуса начинает чесаться, появляется волдырь. Такая реакция в пределах нормы.Для аллергической реакции характерны покалывание, отечность, красная сыпь, озноб, возможен даже отек Квинке.Как помочь ребенку? Положите на место укуса лед, протрите его настойкой календулы. Это снимет отек и уменьшит зуд. Лайфхак: протирать место укуса можно также корвалолом.В случае аллергической реакции дайте ребенку антигистаминный препарат. Если краснота не проходит, смажьте укус противоаллергической мазью или гелем.Для профилактики укусов надевайте малышам специальные браслеты от комаров, обрызгивайте его спреями-репеллентами, блокируйте окна с помощью москитных сеток.