Почему комары чаще кусают детей и как помочь ребенку?
Педиатр-неонатолог Анна Волик рассказала, почему насекомые чаще атакуют маленьких детей и как помочь ребенку при таких укусах.
Замечали, что комары кусают далеко не всех. Из двух человек, находящихся в одной комнате, один может быть атакован с головы до ног, а на втором — лишь несколько укусов. Особенно любят насекомые деток.
⠀
«Комаров привлекают определенные запахи, выделения и температура тела, которые у разных людей отличаются. Например, гнусы летят на углекислый газ, распознавая его, как источник пищи. Поэтому люди с высокой скоростью обмена веществ и частым дыханием быстрее привлекут комаров», — поясняет эксперт.⠀
На малышей комары часто нападают из-за того, что они источают приятный аромат, кроме того, насекомых привлекает тонкая младенческая кожа, которую без труда можно проткнуть жалом.
⠀
Очень часто у детей встречаются аллергические реакции на такие укусы. Все дело в антикоагулянтах, которые содержатся в слюне комара. Они ухудшают свертываемость крови укушенного.
При попадании этих веществ в кровь мы ощущаем жжение, место укуса начинает чесаться, появляется волдырь. Такая реакция в пределах нормы.
Для аллергической реакции характерны покалывание, отечность, красная сыпь, озноб, возможен даже отек Квинке.
Как помочь ребенку? Положите на место укуса лед, протрите его настойкой календулы. Это снимет отек и уменьшит зуд. Лайфхак: протирать место укуса можно также корвалолом.
В случае аллергической реакции дайте ребенку антигистаминный препарат. Если краснота не проходит, смажьте укус противоаллергической мазью или гелем.
⠀
Для профилактики укусов надевайте малышам специальные браслеты от комаров, обрызгивайте его спреями-репеллентами, блокируйте окна с помощью москитных сеток.
Анна Волик
Здоровье
Педиатр, неонатолог
Оставить комментарий