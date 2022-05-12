Что делать, если тяга к сладкому мешает жить?

«В кишечнике живёт множество бактерий. Они размножаются за счёт сахаров из рафинированных продуктов. При дисбактериозе патогенная флора активно требует сладости, воздействуя на нервную и гормональную систему. Человек ощущает это как сильнейшую, наркотическую тягу к сладкому», — объясняет доктор Магеря.

Вы можете прожить хотя бы один день без сладкого? Так, чтобы отказаться от него полностью: и от сахара в чае, и от печенюшки с конфеткой? А вы знали, что на самом деле сладкого хотите не вы, а бактерии, которые живут в вашем кишечнике?Провоцировать тягу к сладкому может и высокий уровень гормона инсулина в крови. Его задача транспортировать сахар из крови к клеткам. Когда инсулина слишком много, он быстро перерабатывает все запасы глюкозы и начинает требовать добавки.Дефицит белков и жиров тоже нередко становится причиной желания закусить обед чем-нибудь сладеньким. Белка нужно употреблять не менее 1,5 г на 1 кг веса каждый день, жиров — 1 г на 1 кг веса.Когда организму не хватает белков и жиров, соответственно ему не хватает энергии, и мозг начинает требовать сладостей-углеводов, которые могут дать быструю энергию.Нарушение гормонального фона (в частности, дефицит Т4 и Т3), анемия, нарушение водно-питьевого режима, депрессивные состояния также часто являются возможными причинами постоянной тяги к сладкому.Выявить истинную причину поможет комплексное обследование и анализ крови на гормоны и дефицит витаминов/минералов.