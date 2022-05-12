Что делать, если ребенок скрипит зубами?

«Этот синдром мы называем бруксизмом. Он бывает при появлении первых зубов, но чаще бруксизму подвержены дети в возрасте 3-6 лет. По мере взросления частота встречаемости снижается», — говорит доктор.

Очень часто самого ребенка не волнует такой симптом, он может его даже не замечать. А вот родителям такой скрежет зубами может доставлять не только бытовой, но и психологический дискомфорт.Специалисты до сих пор ведут дискуссии по поводу того, какова истинная причина бруксизма. Точного и однозначного ответа нет. Механизмы развития разные. Часто бруксизм ассоциируют с глистной инвазией, однако эта связь научно не подтверждена.Чаще причина кроется в ротовой полости: неправильный прикус, наследственность, гипертрофия аденоидной ткани или миндалин.Нередко у детей бруксизм идет в комплексе с апноэ (храп), ночными страхами и лунатизмом. Иногда добавляется энурез.Печально, что ни один препарат, используемый для лечения бруксизма, не подтвердил свою эффективность. Взрослым чаще всего рекомендуют инъекции ботулотоксина в область жевательных мышц.Детям показана исключительно поведенческая коррекция. Простыми словами: сокращаем просмотр мультиков (особенно перед сном), меньше гаджетов, больше отдыха и расслабления. Иногда назначают успокоительные.