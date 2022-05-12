Что делать, если ребенок скрипит зубами?
Невролог Татьяна Стецкая объяснила, почему некоторые дети скрипят зубами и нужно ли лечить этот синдром.
Очень часто самого ребенка не волнует такой симптом, он может его даже не замечать. А вот родителям такой скрежет зубами может доставлять не только бытовой, но и психологический дискомфорт.
«Этот синдром мы называем бруксизмом. Он бывает при появлении первых зубов, но чаще бруксизму подвержены дети в возрасте 3-6 лет. По мере взросления частота встречаемости снижается», — говорит доктор.
Специалисты до сих пор ведут дискуссии по поводу того, какова истинная причина бруксизма. Точного и однозначного ответа нет. Механизмы развития разные. Часто бруксизм ассоциируют с глистной инвазией, однако эта связь научно не подтверждена.
Чаще причина кроется в ротовой полости: неправильный прикус, наследственность, гипертрофия аденоидной ткани или миндалин.
Нередко у детей бруксизм идет в комплексе с апноэ (храп), ночными страхами и лунатизмом. Иногда добавляется энурез.
Печально, что ни один препарат, используемый для лечения бруксизма, не подтвердил свою эффективность. Взрослым чаще всего рекомендуют инъекции ботулотоксина в область жевательных мышц.
Детям показана исключительно поведенческая коррекция. Простыми словами: сокращаем просмотр мультиков (особенно перед сном), меньше гаджетов, больше отдыха и расслабления. Иногда назначают успокоительные.
Татьяна Стецкая
Здоровье
Врач-невролог
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