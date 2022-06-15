Стоматолог объяснил, почему скрипят зубы

«Человек ложится спать и начинается. Челюсти сжимаются до треска, зубы трутся, раздаются страшные звуки, семья в шоке. А спящий может и не проснуться», — говорит эксперт.

Как правило, бруксизм дает о себе знать ночью, во сне. Днем мы не скрипим зубами.⠀То есть дискомфорт не только внешний. От бруксизма реально могут разрушиться зубы. От чего развивается эта болезнь? Причин несколько.Один из возможных факторов — особенности строения зубочелюстной системы того или иного человека. Сюда можно отнести и неправильный прикус, и скученность зубов или вообще их отсутствие зубов. Также часто можно встретить неправильно установленные протезы, которые заставляют человека скрипеть зубами во сне.Второй фактор — нарушения нейромышечной системы. Также бруксизм возникает на почве нервных расстройств, стресса, сильного эмоционального возбуждения.Скрежет и дискомфорт для окружающих — далеко не единственная опасность бруксизма. Есть и гораздо более существенные последствия для самого человека. Часто из-за бруксизма появляются головные боли, болезненные ощущения в лицевых мышцах, человек ощущает усталость и сонливость.Страдают и зубы: портится эмаль, зубы начинают шататься, повышается чувствительность на холодное и горячее. На этом фоне начинают воспаляться десна. Коронки и пломбы в такой ротовой полости просто не задерживаются.Установить точную причину появления болезни могут только в команде работающие специалисты: ортодонт, челюстно-лицевой хирург, невролог, а иногда и психотерапевт. Невролог и психотерапевт помогут установить причину патологии, а ортодонт и стоматолог — решат проблемы с зубами.