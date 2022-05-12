Тяжелое течение COVID-19 увеличивает риск смерти в течение года

«Известно, что COVID-19 вызывает воспаление, особенно во время первого острого эпизода. Наше исследование является первым, в котором изучается взаимосвязь между воспалением во время госпитализации и смертностью после выздоровления пациента», - рассказывает первый автор профессор, зампред факультета общественного здравоохранения и семейной медицины в Университете Флориды Арч Г. Майнус III.

Ученые находят все больше доказательств, что длительное течение COVID-19 представляет собой серьезный риск для некоторых пациентов. Например, исследователи из Университета Флориды в Гейнсвилле в декабре прошлого года показали, что госпитализированные пациенты, которые выздоровели от COVID-19 с тяжелым течением, имели более чем в два раза высокий риск умереть в течение следующего года по сравнению с людьми, у которых было легкое или умеренное течение, которых не госпитализировали, или которые не болели.Теперь команда, работавшая над этим исследованием, провела новую работу и показала, что тяжелое системное воспаление во время госпитализации является фактором риска смерти в течение одного года. Это может показаться парадоксальным, поскольку воспаление является естественной частью иммунного ответа организма, который развивается для борьбы с инфекцией. Но при некоторых заболеваниях, включая COVID-19, эта реакция выходит за пределы допустимого, причиняя дополнительный вред.Майнус и его коллеги изучили деидентифицированные электронные медицинские карты 1 207 взрослых, госпитализированных в 2020 или 2021 году после положительного результата теста на COVID-19, за ними наблюдали в течение как минимум одного года после выписки. В качестве показателя тяжести системного воспаления во время госпитализации использовалась концентрация в крови молекулы С-реактивного белка (СРБ). Как и ожидалось, концентрация СРБ в крови во время госпитализации сильно коррелировала с тяжестью COVID-19. Но авторы показали, что повышенный риск смерти от любой причины, связанной с тяжелым воспалением, снижался на 51 %, если пациенту после госпитализации назначали противовоспалительные стероидные препараты.