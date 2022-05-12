Использование антидепрессантов во время беременности не приводит к эпилепсии у потомства
Новое исследование предполагает, что прием антидепрессантов беременными в первом триместре не увеличивает вероятность развития эпилепсии и судорог у детей. Исследование опубликовано в журнале Neurology.
«Результаты этого исследования очень важны, — отмечает автор работы, доктор клинической психологии Айеша Суджан из Индианского университета в Блумингтоне. — Беременность может протекать тяжело, а добавление к этому депрессии, тревожности и других психических расстройств может усугубить это бремя».
В исследовании приняли участие более 1,7 миллиона детей, родившихся в Швеции за 17-летний период. Исследователи выявили более 24 000 детей, которые подвергались воздействию антидепрессантов в течение первого триместра беременности, и сравнили их с теми, кто не подвергался воздействию. Антидепрессанты включали лекарства для лечения тревоги и депрессии, в частности селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН).
Затем исследователи изучили, у каких детей были судороги в течение первого месяца жизни или эпилепсия в первые годы жизни. Среди 1,5 млн детей, наблюдаемых в течение одного месяца после рождения, у 0,12 % (1 864 ребенка), были неонатальные судороги; среди 1,3 млн детей, наблюдаемых от 2 до 17 лет, у 0,40 % (5 424 ребенка), была диагностирована эпилепсия. После поправки на факторы, связанные с повышенным риском судорог у новорожденных, ученые не обнаружили связи между использованием антидепрессантов в первом триместре беременности и риском развития судорог или эпилепсии у ребенка.
«Хотя несколько исследований показали возможную связь между приемом антидепрессантов во время беременности и судорогами у новорожденных и детей младшего возраста, наше исследование демонстрирует, что воздействие антидепрессантов в первом триместре не увеличивает риск», - отмечает доктор Суджан.
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Айеша Суджан
Здоровье
Доктор клинической психологии из Индианского университета
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