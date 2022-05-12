Использование антидепрессантов во время беременности не приводит к эпилепсии у потомства

«Результаты этого исследования очень важны, — отмечает автор работы, доктор клинической психологии Айеша Суджан из Индианского университета в Блумингтоне. — Беременность может протекать тяжело, а добавление к этому депрессии, тревожности и других психических расстройств может усугубить это бремя».

«Хотя несколько исследований показали возможную связь между приемом антидепрессантов во время беременности и судорогами у новорожденных и детей младшего возраста, наше исследование демонстрирует, что воздействие антидепрессантов в первом триместре не увеличивает риск», - отмечает доктор Суджан.