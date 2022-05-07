Ученые рассказали, как приучить детей есть овощи

«Важно вводить овощи в рацион с раннего возраста, — рассказывает Бритт ван Белком, руководящая программой по питанию детей в Институте продуктов питания, здоровья и безопасности, Нидерланды. — Из предыдущих исследований мы знаем, что маленькие дети обычно должны попробовать новый овощ восемь-десять раз, прежде чем он им понравится».

Новое исследование продемонстрировало, что маленькие дети потребляют больше овощей, если получают за это небольшие награды. А, как известно родителям, приучить детей к овоща — та еще задачка.Ученые посмотрели, как предпочтения детей изменятся, если им на постоянной основе предлагать на пробу овощи. К участию в соответствующей программе привлекли почти 600 детей в возрасте от года до четырех лет. Мисс ван Белком совместно с коллегами рандомно разделила их на три группы: воздействие/вознаграждение, воздействие/без вознаграждения и контрольная группа без воздействия/без вознаграждения. Детям, попавшим в две первые группы, в детском саду на ежедневной основе предлагали на пробу различные овощи на протяжении трех месяцев. При этом детям в первой группе предлагали забавные награды: наклейки или игрушечные короны.На первом и конечном этапе исследования ученые измерили, готовность пробовать овощи начислялись баллы с максимальным количеством 12. В рамках предварительного тестирования, вне зависимости от группы, готовность детей пробовать овощи ограничивалась шестью баллами. Контрольная группа показала сниженные результаты, показатель остался неизменным в группе, которая не получала вознаграждения, и достиг семи в группе с вознаграждением. Мисс ван Белком говорит, что при регулярном предложении овощей малышам в совокупности с наградами, они готовы чаще пробовать новые варианты.Ранее специалисты рассказали, какая диета повышает гибкость сосудов