Жировая болезнь печени из-за алкоголя: врачи называют когнитивные признаки
Повреждение печени из-за чрезмерного употребления алкоголя может иметь ряд признаков, в том числе в виде когнитивных нарушений.
Человеческая печень является достаточно крепким органом – от природы она наделена способностью самовосстанавливаться, регенерируя поврежденные клетки. Ее клетки в некотором количестве гибнут каждый раз, когда приходится фильтровать алкоголь. В результате, несмотря на свое свойство образовывать новые клетки, печень все же может не выдержать, если человек злоупотребляет алкоголем в течение многих лет. В таких обстоятельствах способность органа к регенерации снижается, что может привести к очень серьезной, даже необратимой патологии.
Из-за алкоголя печень подвергается высокому риску обрастания жиром и возникновения жировой болезни. Особая опасность жировой болезни печени в том, что по неизвестным причинам она может начать неожиданно бурно прогрессировать, переходя в более серьезные, угрожающие жизни формы – фиброз, цирроз. Вероятность этих патологических изменений становится особенно существенной, если у человека имеется избыточный вес или ранее им уже переносились какие-то заболевания печени, например, гепатит.
Врачи из British Liver Trust (Британский фонд печени) констатируют, что обычно жировая болезнь печени из-за алкоголя не вызывает очевидных симптомов, пока орган не будет поврежден очень серьезно. По словам медиков, сигналы организма о заболевании могут быть «тонкими», в частности, они бывают когнитивными.
«Человек можете испытывать нарастающую спутанность сознания или сонливость. Эти симптомы, как правило, проявляются при попытке сосредоточиться», - рассказали эксперты.
Также врачи назвали другие возможные признаки жировой болезни печени из-за алкоголя:
- Общее ощущение недомогания.
- Потеря веса.
- Потеря аппетита.
- Пожелтение глаз и кожи (желтуха).
- Отеки в области лодыжек и живота.
- Рвота с кровью или кровь в стуле.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое количество выпивки вызывает повреждения печени.
British Liver Trust (Британский фонд печени)
Здоровье
благотворительная организация в Соединенном Королевстве, которая занимается здоровьем печени
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