Жировая болезнь печени из-за алкоголя: врачи называют когнитивные признаки

«Человек можете испытывать нарастающую спутанность сознания или сонливость. Эти симптомы, как правило, проявляются при попытке сосредоточиться», - рассказали эксперты.

Общее ощущение недомогания.

Потеря веса.

Потеря аппетита.

Пожелтение глаз и кожи (желтуха).

Отеки в области лодыжек и живота.

Рвота с кровью или кровь в стуле.