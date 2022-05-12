Жировая болезнь печени из-за алкоголя: врачи называют когнитивные признаки

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печень

Повреждение печени из-за чрезмерного употребления алкоголя может иметь ряд признаков, в том числе в виде когнитивных нарушений.

Человеческая печень является достаточно крепким органом – от природы она наделена способностью самовосстанавливаться, регенерируя поврежденные клетки. Ее клетки в некотором количестве гибнут каждый раз, когда приходится фильтровать алкоголь. В результате, несмотря на свое свойство образовывать новые клетки, печень все же может не выдержать, если человек злоупотребляет алкоголем в течение многих лет. В таких обстоятельствах способность органа к регенерации снижается, что может привести к очень серьезной, даже необратимой патологии.

Из-за алкоголя печень подвергается высокому риску обрастания жиром и возникновения жировой болезни. Особая опасность жировой болезни печени в том, что по неизвестным причинам она может начать неожиданно бурно прогрессировать, переходя в более серьезные, угрожающие жизни формы – фиброз, цирроз. Вероятность этих патологических изменений становится особенно существенной, если у человека имеется избыточный вес или ранее им уже переносились какие-то заболевания печени, например, гепатит.

Врачи из British Liver Trust (Британский фонд печени) констатируют, что обычно жировая болезнь печени из-за алкоголя не вызывает очевидных симптомов, пока орган не будет поврежден очень серьезно. По словам медиков, сигналы организма о заболевании могут быть «тонкими», в частности, они бывают когнитивными.

«Человек можете испытывать нарастающую спутанность сознания или сонливость. Эти симптомы, как правило, проявляются при попытке сосредоточиться», - рассказали эксперты.

Также врачи назвали другие возможные признаки жировой болезни печени из-за алкоголя:
  • Общее ощущение недомогания.
  • Потеря веса.
  • Потеря аппетита.
  • Пожелтение глаз и кожи (желтуха).
  • Отеки в области лодыжек и живота.
  • Рвота с кровью или кровь в стуле.
Медики предупреждают: связанная с алкоголем жировая болезнь печени развивается у 90 процентов людей, которые выпивают более 40 граммов чистого алкоголя (больше четырех порций спиртных напитков) в день.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое количество выпивки вызывает повреждения печени.

British Liver Trust (Британский фонд печени)

Здоровье

благотворительная организация в Соединенном Королевстве, которая занимается здоровьем печени

Теги : жировая болезнь печени, симптомы заболевания, вред алкоголя