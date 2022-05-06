Жировая болезнь печени: какое количество алкоголя ведет к ее появлению?
Развитие жировой болезни печени и других патологий органа тесно связано с употреблением алкоголя.
Человеческая печень – уникальный орган, наделенный способностью регенерировать. Однако это свойство печени самовосстанавливаться может деактивироваться, если человек злоупотребляет алкоголем.
«Каждый раз, когда печень фильтрует алкоголь, некоторые ее клетки гибнут. Хотя орган может образовывать новые клетки, длительное злоупотребление алкоголем может резко снизить ее способность к регенерации. В конце концов, это может привести к серьезному и необратимому повреждению печени», - констатируют медики службы здравоохранения NHS.
Но что значит злоупотребление алкоголем? Сколько нужно пить, чтобы возникло заболевание печени?
«Подсчитано, что жировая болезнь печени развивается у 90 процентов людей, которые выпивают более четырех порций алкоголя в день. Это примерно эквивалентно двум средним (175 мл) бокалам вина крепостью 12 процентов или около литра пива обычной крепости в 4 процента», - свидетельствуют эксперты.
Специалисты подчеркивают, что употребление алкоголя не должно превышать уровня 14 порций в неделю как для мужчин, так и для женщин. В то же время сокращение количества спиртного до нуля помогает обратить вспять повреждение органа и снизить риск прогрессирования уже возникшего заболевания печени на ранней стадии.
Как алкоголь вредит печени?
- Запойное пьянство, когда употребляется большое количество алкоголя за короткий промежуток времени, легко может вызвать жировую болезнь печени. Реже это приводит к появлению алкогольного гепатита.
- Многолетнее употребление алкоголя в количествах, превышающих рекомендуемые пределы, может стать причиной гепатита и цирроза печени. Один из каждых пяти заядлых пьяниц получает диагноз о циррозе печени.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сокращение количества потребляемого алкоголя ведет к снижению уровня холестерина в крови.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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