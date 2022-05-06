Жировая болезнь печени: какое количество алкоголя ведет к ее появлению?

«Каждый раз, когда печень фильтрует алкоголь, некоторые ее клетки гибнут. Хотя орган может образовывать новые клетки, длительное злоупотребление алкоголем может резко снизить ее способность к регенерации. В конце концов, это может привести к серьезному и необратимому повреждению печени», - констатируют медики службы здравоохранения NHS.

«Подсчитано, что жировая болезнь печени развивается у 90 процентов людей, которые выпивают более четырех порций алкоголя в день. Это примерно эквивалентно двум средним (175 мл) бокалам вина крепостью 12 процентов или около литра пива обычной крепости в 4 процента», - свидетельствуют эксперты.

Запойное пьянство, когда употребляется большое количество алкоголя за короткий промежуток времени, легко может вызвать жировую болезнь печени. Реже это приводит к появлению алкогольного гепатита.

Многолетнее употребление алкоголя в количествах, превышающих рекомендуемые пределы, может стать причиной гепатита и цирроза печени. Один из каждых пяти заядлых пьяниц получает диагноз о циррозе печени.