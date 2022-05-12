Почему наука не верит в народную медицину
Принято считать, что наука игнорирует народную медицину, так как боится конкуренции с доступными по стоимости средствами и с лекарями, не заинтересованными «лечить человека годами». О том, соответствует ли это действительности, рассказал врач-терапевт Зандан Доржиев.
Мне доводилось слышать эту точку зрения, которая, конечно же, ошибочна. Увы, не раз приходилось видеть и пациентов, которые верили в "народную медицину" чуть ли не до последних дней жизни, а приходили к нам тогда, когда сделать уже было ничего нельзя. Но в самом вопросе содержится не совсем корректное словосочетание "не верит". Науке не свойственно во что-либо верить или не верить, она опирается только на доказательства, которые должны подтверждать или опровергать возникающие гипотезы. И в этом отношении доказательная медицина, как часть науки, заинтересована в поиске и внедрении новых проверенных научно методов лечения.
Никакой предвзятости к так называемой народной медицине у науки нет. Если появляется гипотеза о том, что, к примеру, корень имбиря чудесным образом излечивает проказу, никто не будет это сходу опровергать. Если есть основания, проводятся полноценные научные исследования, которые начинаются с воздействия предполагаемого лекарства на клетки в лаборатории. Если мы видим эффект, далее экспериментируем с лабораторными мышами, человекоподобными обезьянами. Устанавливается токсичность данной комбинации для организма, терапевтические дозировки. На следующем этапе проводится полноценное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, где одной группе пациентов дают тот самый корень в форме, например, синих капсул, а другой - аналогичные на вид капсулы, не содержащие никаких действующих веществ. Никто не должен знать, какие капсулы являются действующими, а какие пустышками - даже принимающие участие в эксперименте врачи, это сообщается только в самом конце. Именно поэтому исследование называется "слепым", так достигается максимальная объективность его результатов.
Далее подводится итог, и если мы видим, что в первой группе статистически более существенное количество положительных результатов, то наука подтверждает лечебную силу "народного средства". Ценность подобного эксперимента в том, что его можно повторить в любой другой точке Земли с любыми другими пациентами и получить аналогичные результаты. Все используемые лекарства или прочие методы лечения в официальной медицине прошли через подобного рода проверки. К слову, большинство экспериментальных лекарств с ней не справляются, и их разработка прекращается. Так, десятки перспективных препаратов от старческого слабоумия в последние годы так и не вышли на рынок, как не доказавшие своей состоятельности, хотя на их создание потратили миллиарды долларов.
Но "народные целители", как правило, не демонстрируют большой заинтересованности в научной проверке своих снадобий или терапевтических методов, так как предполагают, каким будет их итог. Увы, в некоторых случаях люди отказываются от проверенного лечения в пользу "народного", чем наносят тяжелый, порой непоправимый удар по своему здоровью, упуская драгоценное время, в которое еще можно было исправить ситуацию. Именно с этим связано порой специфическое отношение врачей к "целителям". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Зандан Доржиев
Здоровье
штатный врач-терапевт городской поликлиники №3 Магадана
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