Как правильно подобрать диету? Советы эндокринолога

«Первый критерий оценки, подходит ли нам диета — это ваше общее состояние. Если диета подходит, то на ее фоне у вас появляется больше сил, улучшается самочувствие, вам хочется двигаться и работать. Если в диете мало углеводов либо белка, или продукты питания распределены неправильно в течение дня, у нас будет слабость, сонливость и снижение эмоционального фона», — комментирует специалист.

Не секрет, что не все диеты одинаково полезны. Одни действительно могут помочь снизить вес и улучшить общее состояние организма, а другие только вредят и наносят здоровью еще больший ущерб.Если на фоне нового режима питания вы стали чувствовать себя хуже, диету надо серьезно пересмотреть.Еще один важный фактор — динамика изменения веса и объемов тела. Вы должны видеть результаты. Как минимум, за неделю вес должен снижаться на 300-500 г.Не лишним будет и периодический анализ крови. Обращаем внимание на сахар в крови (он должен снижаться или оставаться в норме), инсулин (для удержания показателей веса инсулин должен быть в норме).Если перед стартом диеты вы страдали инсулинорезистентностью, за 3 месяца диеты инсулин должен упасть, как минимум, на треть. Оптимальный показатель — около 5 (не ориентируйтесь на референсные показатели лабораторий 2-10).Обратите внимание на содержание белков в вашей диете. Без белка не из чего строить мышцы, клетки органов, волос и кожи. Диета с дефицитом белков плохо сказывается на состоянии организма, страдает печень и почки. Ежедневная норма потребления белка — 1,5 г на 1 кг веса.Холестерин — следим за его уровнем. При снижении веса он также автоматически приходит в норму.Мочевая кислота — еще один показатель, который нужно держать под контролем. Люди, страдающие от избыточного веса, часто имеют повышенный уровень мочевой кислоты. Это чревато подагрой.Важный показатель эффективности выбранной диеты — состояние печени и почек. При правильном диетическом питании они чувствуют себя хорошо. Для проверки сдаем анализы АЛТ, АСТ, креатинин, СКФ. Если диета продолжительная, смотрим динамику.