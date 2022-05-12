Налет на зубах — маска заболеваний желудочно-кишечного тракта?

«Известно, что пробиотические штаммы бактерий выполняют защитные функции в полости рта. Некоторые штаммы выделяют кислоты, которые держат под контролем вредные бактерии, вызывающие кариес зубов. Другие защищают от штаммов, которые вызывают заболевания десен и неприятный запах изо рта. К слову, частое полоскание нарушает этот микробный баланс», — объясняет доктор.

В человеческом рту можно встретить 85 видов грибов. Среди этих грибов наиболее важным является Кандида. Она нейтральна, то есть не вредна, когда микробиота рта нормальная. Но когда ротовой баланс микробиоты нарушен, Кандида будет искать возможность атаковать организм.Бактерии из ротовой полости могут перемещаться в кишечник, меняя и его микробиоту и, соответственно, влияя на иммунную систему. Давно выявлена прямая взаимосвязь между заболеванием ротовой полости и, например, артритом, воспалительными процессами в кишечнике, патологиями сердца.Нередко налет на зубах является признаком и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Механизм такой: содержимое желудка вместо того, чтобы отправиться по пути следования в 12-перстную кишку, в следствие определенных нарушений возвращается в пищевод. А оттуда забрасывается в полость рта.В итоге меняется РН слюны и свойства самой слюны меняются. Запускаются процессы деминерализации. Это эрозия эмали. Внешне мы видим налет. Его цвет будет зависеть от вида грибков и бактерий, которые поселятся в ротовой полости.Для профилактики нарушений микробиоты полости рта надо полюбить полифенолы: свежие ягоды, зелень, корицу.