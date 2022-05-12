Симптомы фибромиалгии: пять знаков «по всему телу»

На что похожа боль при фибромиалгии?

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«Это может быть похоже на остеоартрит, бурсит и тендинит, но оно распространяется на все ваше тело. У некоторых людей боль приходит и уходит. Она может распространяться по всему телу. «У вас также могут быть болезненные точки — особые точки вокруг суставов, которые болят, когда вы нажимаете на них пальцем. Если вы нажмете на чувствительную точку человека без фибромиалгии, он просто почувствует давление. Но такое же давление будет очень болезненным для человека с фибромиалгией».