Симптомы фибромиалгии: пять знаков «по всему телу»
Фибромиалгия — это хроническое состояние, которое, как считается, влияет на нервную систему. Это связано с длительной болью, которая может распространяться по всему телу. Но как узнать, вызвана ли ваша боль фибромиалгией?
Точная причина фибромиалгии неизвестна, но она может быть связана с изменениями в том, как нервная система обрабатывает болевые сигналы по всему телу. Заболевание может развиться у любого человека, но вероятность его возникновения у женщин примерно в семь раз выше. Наиболее распространенным симптомом фибромиалгии является боль, распространяющаяся по всему телу.
Но сама боль не очень характерна, и ее легко спутать с чем-то менее серьезным.
На что похожа боль при фибромиалгии?
Большинство пациентов с клетчаткой сообщают о сильной боли во всем теле.
Боль может ощущаться как:
- Глубокая боль
- Острая боль
- Тупая боль
- пульсирующая боль
- Ноющая боль
«Это может быть похоже на остеоартрит, бурсит и тендинит, но оно распространяется на все ваше тело. У некоторых людей боль приходит и уходит. Она может распространяться по всему телу. «У вас также могут быть болезненные точки — особые точки вокруг суставов, которые болят, когда вы нажимаете на них пальцем. Если вы нажмете на чувствительную точку человека без фибромиалгии, он просто почувствует давление. Но такое же давление будет очень болезненным для человека с фибромиалгией».
Если вы беспокоитесь, что у вас может быть фибромиалгия, вам следует подумать о том, чтобы поговорить с врачом.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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