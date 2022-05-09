Врач Каят: жир на животе приводит к возникновению четырех типов рака
Ссылаясь на исследование Оксфордского университета, «крупнейшее исследование в своем роде», в котором приняли участие 2,5 миллиона мужчин, увеличение талии было связано с более высоким риском преждевременной смерти. Фактически, увеличение талии на четыре дюйма увеличивает риск смерти от рака простаты на семь процентов. Доктор Сара Каят добавила, что ежегодно раком предстательной железы заболевают 52 000 человек, что делает результаты исследования значительными.
«Мужчины более восприимчивы к форме яблока», — сказала доктор Сара Каят, но это не означает, что женщины в безопасности.
В то время как женщины более склонны накапливать жир в «ягодичной области», то есть на ягодицах, у женщин с высокими запасами висцерального жира в два раза выше вероятность развития рака матки.Доктор Каят привела в пример исследование, проведенное в Университете Глазго, где в течение восьми лет наблюдалось 40 000 человек.
Описанное как «обоснованное исследование», исследование показало, что женщины с высокими запасами висцерального жира также подвержены повышенному риску:
- Рак желчного пузыря
- Рак печени
- Колоректальный рак
- Рак молочной железы
Доктор Сара посоветовала измерить окружность талии, которая должна быть «меньше половины вашего роста».
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Сара Каят (Sara Kayat)
Здоровье
Практикующий врач общей практики Национальной службы здравоохранения в медицинском центре Gray's Inn.
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