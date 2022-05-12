Почему прием обезболивающих может ухудшить состояние здоровья
Использование таких популярных анальгетиков, как аспирин и ибупрофен, может в реальности ухудшить ваше состояние здоровья, как показало исследование. Его авторы установили, что эти противовоспалительные препараты блокируют разновидность клеток крови.
Исследователи из Канады выяснили, что приём аспирина и ибупрофена в качестве обезболивающих средств абсолютно бесполезен. Теперь эксперты предупреждают, что эти вполне доступные по стоимости лекарства могут, в противоположность ожидаемому, ухудшить состояние здоровья человека с болевыми симптомами, а не улучшить его. Выводы данного исследования подвергают сомнению современную практику лечения боли противовоспалительными препаратами, которые принимают миллионы людей из разных стран мира.
Авторы исследования основывали свои выводы на тестах в лаборатории с человеческими клетками и на лабораторных мышах. Однако они призывают людей не отказываться в один момент от использования обезболивающих, поскольку доказано, что в краткосрочной перспективе эти препараты эффективны.
Проведённое итальянскими учёными исследования предполагает, что воспаление может и не быть таких уж плохим явлением после всего. В реальности, в долгосрочной перспективе оно оказывает защитное воздействие. И исследователи утверждают, что может быть даже опасно вмешиваться в этот процесс. К популярным противовоспалительным препаратам относят диклофенак, напроксен и пироксикам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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