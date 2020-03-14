Министр здравоохранения призвал не употреблять ибупрофен при коронавирусе
Противовоспалительные препараты могут только ухудшить состояние.
Коронавирус устойчив к противовоспалительным препаратам. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По его утверждению, ибупрофн и ему подобные лекарства способны только ухудшить больных, у которых был диагностирована коронавирусная инфекция.
- COVID-19. Приём противовоспалительных препаратов - кортизона, ибупрофена и других - может стать фактором ухудшения инфекции. Если у вас жар, принимайте парацетамол, - порекомендовал Веран на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Глава здравоохранения Франции также порекомендовал тем, кто уже начал принимать от коронавируса противовоспалительные или испытывает сомнения, незамедлительно обратиться за консультацией к врачу. Своевременно принятые меры и правильно назначенное лечение помогут не нанести своему здоровью еще больший вред.
Кстати, недавно было сообщение, что европейские аптеки испытывают дефицит парацетамола.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал врачей отказаться от модели "лабораторной медицины", в которой общение с пациентом сводится к взаимодействию на инструментальном уровне. Другими словами, чиновник выступает за то, чтобы медики были более общительны и приветливы по отношению к своим пациентам.
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