Врач Азар: разные болезни у женщин могут проявляться неочевидными признаками
Ряд заболеваний у женщин, включая опасные для жизни сердечные приступы, могут проявляться неочевидными признаками, которым нередко не придают нужного значения.
В выступлении медицинского эксперта телеканала NBC Натали Азар прозвучало предостережение о том, что разные болезни у женщин могут проявляться неочевидными признаками. В частности, специалист сообщила:
«Назойливая боль в челюсти, одышка и постоянная усталость могут оказаться недомоганиями, предвещающими смертельные болезни».
Одышка и стеснение в груди. Натали Азар заметила, что эти симптомы не всегда возникают в качестве сигналов опасных проблем со здоровьем. В то же время как признаки серьезных нарушений они довольно часто упускаются из виду, объясняясь рутинными и неопасными факторами.
«Одышка и дискомфорт в груди, не связанные с большой физической нагрузкой и ношением тесного белья являются симптомами, которые лучше перестраховаться и проверить, чем потом сожалеть», - посоветовала медик.
Азар добавила, что такие признаки могут указывать на развитие новой аллергии, астмы, болезни легких, сердца, а также на образование тромба в дыхательной системе.
Боль в челюсти. Врач напомнила, что сердечные приступы у женщин часто проявляются нетипичными признаками. Например, пациентки ощущают боль в челюсти.
«Если появляется необъяснимая назойливая боль в левой стороне челюсти, нужно срочно обращаться за медицинской помощью», - рекомендует эксперт.
Также, дополнила Азар, таким симптомом могут «заявлять» о себе артрит, невралгия, сосудистые заболевания.
Усталость. Специалист призвала женщин не оставлять без внимания частые эпизоды сильной усталости, не связанной с физическим напряжением. Они могут указывать на анемию, патологии щитовидной железы, депрессию, фибромиалгию, болезни почек, повреждение печени, проблемы с легкими.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы нельзя игнорировать, поскольку они могут указывать на рак кишечника.
Натали Азар (Natalie Azar)
Здоровье
врач, медицинский эксперт телеканала NBC
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