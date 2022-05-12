Врач Азар: разные болезни у женщин могут проявляться неочевидными признаками

«Назойливая боль в челюсти, одышка и постоянная усталость могут оказаться недомоганиями, предвещающими смертельные болезни».

«Одышка и дискомфорт в груди, не связанные с большой физической нагрузкой и ношением тесного белья являются симптомами, которые лучше перестраховаться и проверить, чем потом сожалеть», - посоветовала медик.

«Если появляется необъяснимая назойливая боль в левой стороне челюсти, нужно срочно обращаться за медицинской помощью», - рекомендует эксперт.