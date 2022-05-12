Рак кишечника: доктор Кэй называет симптомы, которые нельзя игнорировать

«Рак кишечника важно уметь рано замечать – если он диагностируется на первой стадии, у вас есть 90-процентная вероятность того, что лечение будет успешным», - заявила доктор Кэй.

Становящийся более жидким стул.

Постоянные боли в животе.

Кровь в кале.

Необъяснимая потеря веса

Сильная усталость.