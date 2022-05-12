Рак кишечника: доктор Кэй называет симптомы, которые нельзя игнорировать

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посещение туалета

По словам специалиста, симптомы рака кишечника могут казаться его раздражением или геморроем.

Британский врач Филиппа Кэй, сама переболевшая раком кишечника, выступила в телепрограмме This Morning с пояснениями о том, какие симптомы нельзя игнорировать, чтобы не пропустить возникшую в пищеварительном тракте злокачественную опухоль.

«Рак кишечника важно уметь рано замечать – если он диагностируется на первой стадии, у вас есть 90-процентная вероятность того, что лечение будет успешным», - заявила доктор Кэй.

Называя симптомы, которые нельзя игнорировать, врач заметила: нужно всегда обращать внимание на изменения, происходящие в «туалетных привычках» кишечника. По словам специалиста, такие изменения могут затрагивать регулярность дефекации – если человек начинает чаще ходить в туалет, и это продолжается три недели и дольше, то можно заподозрить возникшие проблемы.

Другие предупреждающие признаки, названные доктором Кэй, включают:
  • Становящийся более жидким стул.
  • Постоянные боли в животе.
  • Кровь в кале.
  • Необъяснимая потеря веса
  • Сильная усталость.
Эксперт отметила, что данные симптомы не всегда означают развитие рака, но они являются тем, что всегда необходимо исследовать, обратившись к врачу, особенно, если они оказываются долгосрочными.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что раздраженный кишечник может быть признаком серьезного заболевания.
Филиппа Кэй (Philippa Kaye)
Филиппа Кэй (Philippa Kaye)
Здоровье
врач общей практики службы здравоохранения NHS (Великобритания)
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