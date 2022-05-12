Что будет с телом, если каждый день выпивать стакан теплой воды натощак?

«Моя 40-летняя практика работы в сфере восстановления здоровья говорит, что люди крайне недооценивают простые ежедневные действия. Одно из главных — питьё воды», — говорит доктор.

Мы — не только то, что мы едим, но и то, что мы пьем. Пить теплую воду натощак в последнее время стало модной привычкой. Однако не все знают, какую пользу несет этот ритуал.Даже один стакан теплой воды с утра натощак благотворно воздействует на кишечник, улучшает перистальтику. Вода должна быть именно теплой, не холодной. Это помогает не просто запустить кишечник, но и омыть его, очищая от токсинов.Введя этот ритуал в ежедневную привычку, вы забудете о запорах, поскольку теплая вода обладает легким слабительным эффектом.Если вы хотите сбросить лишний вес, также пейте теплую воду на голодный желудок. Это помогает ускорить обмен веществ, в результате организм будет сжигать больше калорий.Ваша кожа тоже будет вам бесконечно благодарна. Выпивая теплую воду утром за некоторое время до завтрака, вы постепенно избавитесь от прыщей и воспалений. Ведь зачастую причиной их возникновения является переизбыток токсинов, которые вода поможет вывести из организма.Начинайте хотя бы с одного стакана теплой воды, постепенно увеличивая ее объем. Со временем желательно довести его до 750-800 мл. Можно добавлять в воду дольку лимона.