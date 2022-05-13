Что такое психосоматика и как эмоции запускают болезни?

«Эмоция может перейти в тело и проявиться в виде какого-то заболевания, если ситуация, которая произошла, была для вас: неожиданной, драматичной, изолированной (не удалось выпустить эмоции), не имеющей разрешения (то есть вы в ней зависли)», — говорит эксперт.

«У любой эмоции есть причина и если не уметь находить причинно-следственные связи — тело будет на себя брать то, с чем вы не можете справиться психологически».

О психосоматике в последнее время говорят много. Уже ни для кого не секрет, что наши эмоции влияют на наше физическое состояние, а физиология влияет на наше настроение.Наше тело включает физиологические реакции абсолютно на все ситуации, которые организм считывает, как стрессовые или опасные.Например, подавленное внутри себя чувство гнева может проявиться на уровне тела заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Чаще всего страдает желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, желчный.Обесценивание себя приводит к патологиям опорно-двигательной системы.Постоянное внутреннее недовольство провоцирует заболевания желчного (вплоть до появления камней), печени и ЖКТ.Раздражительность чревата язвами и гастритами, а также высыпаниями на коже.Что же делать? Учиться понимать себя, сканировать свои эмоции и переживания и вовремя давать им выход. Делать это экологично и безопасно для окружающих вас людей.