Как выйти из стресса? Конкретные шаги

«Первое, что нужно сделать — включить физику, то есть тело. В голове будет рой мыслей. Мозг будет искать пути решения, поэтому сил нет. Но нужно включить тело. Сделайте зарядку. Прогуляйтесь. Не хочется? Через силу», — говорит доктор.

Любой стресс сказывается на нашем здоровье и общем самочувствии крайне негативно. Поэтому очень важно уметь выходить из него правильно и быстро, не дав себе завязнуть в негативных эмоциях.⠀⠀Не убегайте от проблемы. Примите то, что уже произошло. Отрицать факт случившегося бессмысленно. Убегая от проблемы или отрицая ее, мы настраиваем наш и без того напряженный мозг на еще большее противодействие. Уйдите в принятие — и сразу станет легче дышать.Проговаривайте вслух свои чувства: «Мне страшно», «У меня паника», «Не знаю, что делать дальше», «Чувствую себя одиноко» и так далее. Это позволит вам просканировать ситуацию и трезво оценить свое состояние.Уберите излишний драматизм. Все ли так плохо на самом деле или это эмоции? Проанализируйте, какой урок преподнесла вам жизненная ситуация, какую пользу можно извлечь из этого опыта?Немного успокоившись, попытайтесь в деталях вспомнить то, что произошло и себя в этой ситуации. Прокрутите ее в своей голове, как кино. Что вы чувствовали? Чего не хватило, чтобы поступить иначе? Выскажите вслух все, что подавили в себе в момент стресса.Не погружайтесь в изоляцию. Расскажите о случившемся близкому другу, проговорите свои чувства, не держите их в себе. Если рассказать некому, напишите письмо придуманному другу.Не носите негатив в себе, обязательно вытаскивайте его наружу безопасными для окружающих людей способами. Избавляясь от стресса, не погрузите в него другого человека.