Причины набора лишнего веса, которые не связаны с питанием

«Лишние килограммы появляются из-за малоподвижного образа жизни, наследственности, переедания, стрессов. Однако немалую роль играют и гормоны, отвечающие за метаболизм. Поэтому, если вы уменьшили размер порций, увеличили физическую нагрузку, а результата нет, то это повод задуматься», — говорит эксперт.

Питание играет огромную роль в контроле здорового веса, однако значение имеют и другие факторы: гормональный фон, состояние внутренних органов, уровень физической активности и так далее.В числе возможных причин доктор называет сбои в работе надпочечников. Когда мы попадаем в стрессовую ситуацию, включаются надпочечники, вырабатывая гормон кортизол, который помогает нам выжить. Но если стресс затянулся и кортизола стало много, это неизбежно приведет к появлению лишнего веса в районе талии. Слышали про кортизоловый живот?Запустить процесс прибавки в весе способна и всемогущая печень. Когда в ее работе есть неполадки, жир также начинает откладываться в первую очередь на животе. Дополнительные признаки: повышение сахара в крови, высокое давление, аллергические реакции, боли в суставах.И третий фактор — щитовидная железа. Это самый настоящий гормональный дирижер. Она регулирует многие процессы, в том числе обмена веществ. Если щитовидка работает не на полную мощь, даже при сокращении дневного объема калорий лишние кг все равно будут прибавляться.У женщин лишний вес также появляется при сбоях в работе яичников. Все поступающие в организм углеводы будут трансформироваться в жировые отложения.