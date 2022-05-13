Омега-3 жирные кислоты могут помочь в лечении акне

«Питание играет ключевую роль в предотвращении, возникновении и течении многих заболеваний, включая дерматологические расстройства, такие как акне», — рассказывает доктор кафедры дерматологии и аллергии Университета Людвига-Максимилиана Энн Гертлер, ведущий автор группы.

Немецкие дерматологи определили важную связь между акне и дефицитом омега-3 жирных кислот. Группа исследователей из Отделения дерматологии и аллергии в Мюнхене изучила 100 пациентов с диагнозом акне и, измерив параметры их крови, обнаружила, что 94 % пациентов имели уровни омега-3 жирных кислот ниже рекомендованных 8–11 %. Они также исследовали диету пациентов и обнаружили, что у тех, кто регулярно потреблял бобовые, такие как нут и чечевица, но воздерживались от подсолнечного масла, был более высокий уровень ключевой жирной кислоты. Команда дерматологов, стоящая за исследованием, призвала клиницистов опрашивать пациентов на предмет диетических привычек при обсуждении диагноза и лечения их состояния.Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в таких продуктах, как бобовые, водоросли, орехи, семечки, рыба, выловленная в диких условиях, уменьшают воспаление, стимулируя выработку противовоспалительных простагландинов Е1 и Е3, лейкотриена В5 и снижают уровень инсулиноподобного фактора роста ИФР-1, главного гормона, вызывающего акне.В исследовании пациенты с уровнем омега-3 ниже 8 % показали более высокий уровень ИФР-1 по сравнению с пациентами без дефицита этого питательного вещества. Пациенты с тяжелым дефицитом (менее 4 %), демонстрируют еще больший уровень этого гормона.Ученые подчеркивают, что связь омега-3 жирных кислот и акне требует дальнейшего изучения, однако она может дать надежду людям, которые ищут способ справиться с акне.Ранее ученые рассказали, что помогает приучать детей к овощам