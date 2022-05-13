Ученые разработали белье, защищающее от ЗППП

«Разрешение FDA на этот продукт дает людям еще одну возможность защититься от ЗППП во время орального секса», — рассказывает Кортни Лиас, директор офиса FDA, руководившего оценкой нижнего белья.

Первое нижнее белье, предназначенное для защиты от инфекций, передающихся половым путем во время орального секса, было одобрено Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).Нижнее белье выпускается под брендом Lorals. Доступен вариант бикини или коротких шорт. Нижнее белье изготавливается из латекса с ароматом ванили. Материал примерно такой же тонкий как и на презервативах. На внутренней стороне бедра располагается уплотнение, чтобы удерживать жидкости. Разработчик новинки Мелани Кристол подчеркивает, что изделие одноразовое как презерватив.По данным FDA, во время орального секса могут передаваться такие инфекции, как герпес, гонорея и сифилис. До сих пор единственным одобренным FDA продуктом для защиты во время орального секса был презерватив и коффердам, тонкий лист латексного полиуретана, который удерживается руками и создает барьер между ртом и гениталиями.Ранее специалисты рассказали, чем чревато длительное течение COVID-19