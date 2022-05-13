Прием слишком большого количества витамина D может привести к образованию «кальциевых камней»

«Токсичность витамина D может привести к болям в костях и проблемам с почками, таким как образование кальциевых камней».

«Без достаточного количества витамина D человек не может образовать достаточное количество гормона кальцитриола (известного как «активный витамин D»). Это, в свою очередь, приводит к недостаточному усвоению кальция из рациона. В этой ситуации организм должен брать кальций из своих запасов в скелете, что ослабляет существующую кость и препятствует образованию прочной новой кости».