Прием слишком большого количества витамина D может привести к образованию «кальциевых камней»
Организация объясняет, что основным последствием токсичности витамина D является накопление кальция в крови, известное как гиперкальциемия. Это может вызвать тошноту и рвоту, слабость и частое мочеиспускание.
Клиника Майо заявляет:
«Токсичность витамина D может привести к болям в костях и проблемам с почками, таким как образование кальциевых камней».
Признаки и симптомы камней в почках могут включать сильную боль, тошноту, рвоту, лихорадку, озноб и кровь в моче.
Национальные институты здравоохранения говорят, что организму необходим витамин D для усвоения кальция. Действительно, витамин D помогает регулировать количество кальция и фосфатов в организме.
«Без достаточного количества витамина D человек не может образовать достаточное количество гормона кальцитриола (известного как «активный витамин D»). Это, в свою очередь, приводит к недостаточному усвоению кальция из рациона. В этой ситуации организм должен брать кальций из своих запасов в скелете, что ослабляет существующую кость и препятствует образованию прочной новой кости».
Вы можете получить витамин D тремя способами: через кожу от солнечного света, из рациона и из добавок.
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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