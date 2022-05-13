Выпадение волос: названы основные причины поредения шевелюры
Выпадение волос имеет множество причин, специалисты выделяют шесть основных.
Генетика. Ученые констатируют, что одним из факторов, в наибольшей степени влияющих на выпадение волос у мужчин, является генетика. Специалисты Интегрального института дерматологии заявили, что
«основной причиной выпадения волос у мужчин является так называемая андрогенетическая алопеция, которая в какой-то момент жизни затрагивает до 75 процентов мужчин и во многих случаях является семейной».
В частности, у мужчин происходит медленное и прогрессирующее выпадение волос, при котором они теряют свою толщину, пока не исчезнут. При этом становятся видными залысины в определенных областях головы (например, на макушке).
Стресс. Тревожность, склонность к беспокойству и стресс тоже названы среди основных причин поредения шевелюры. Медики клиники Aderans|Bosley предупреждают, что
«стресс способен вызывать ненормальное выпадение волос, парализует их рост».
Симптомами проблемы является чрезмерное выпадение волос (более 100 волосков в день) вне сезона и постоянно на протяжении больше месяца.
Сезонное выпадение волос. Весной и осенью волосы начинают выпадать более интенсивно. Эксперты говорят, что так активируется процесс обновления волос. Возможно, вы и замечаете, что теряете много волос, но поверьте: есть также много других, которые находятся в фазе роста и готовы заменить собой выпавшие.
Аутоиммунные заболевания. Еще одна причины поредения шевелюры, которая может оказаться ключевой в отдельных случаях. Например, вызвать облысение может кожная красная волчанка.
COVID-19. Выпадение волос является одним из побочных эффектов перенесенного коронавируса. Неожиданно для переболевшего человека может начаться через два-три месяца после того, как болезнь прошла. По имеющимся данным, постковидная алопеция затрагивает более 20 процентов тех, кто переболел COVID-19.
Старение. Эксперты Института интегральной дерматологии констатируют, что алопеция может быть напрямую связанной с возрастом человека. По их словам, волосы, как и кожа, стареют по мере прожитых лет и теряют характеристики, свойственные молодости, – становятся тоньше, более ломкими, обильнее выпадают.
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