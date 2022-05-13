Выпадение волос: названы основные причины поредения шевелюры

«основной причиной выпадения волос у мужчин является так называемая андрогенетическая алопеция, которая в какой-то момент жизни затрагивает до 75 процентов мужчин и во многих случаях является семейной».

«стресс способен вызывать ненормальное выпадение волос, парализует их рост».