Варикозное расширение вен: симптомы, которые нужно знать
Летом из-за повышения температуры проблема варикозного расширения вен склонна обостряться, что делает его симптомы более серьезными или болезненными.
Варикозное расширение вен представляет собой состояние, при котором вены становятся увеличенными и расширенными, переполненными кровью. Обычно это происходит с венами, расположенным слишком близко к поверхности кожи. Чаще всего они поражаются на ногах, этом может способствовать слишком долгое стояние или чрезмерная ходьба – то, что оказывает давление на нижнюю часть тела.
Симптомы. Пораженные варикозом вены обычно набухшие, синего цвета, извитые. В основном они безвредны, хотя дают малопривлекательный эстетический эффект. Но абсолютно безопасным варикозное расширение вен не назовешь. Помимо изменения их цвета, есть еще ряд симптомов этого состояния, о которых нужно знать, считают медики.
- Зуд вокруг вен.
- Тяжесть в ногах.
- Отек в голени.
- Боли после длительного сидения или стояния.
Что помогает в борьбе с варикозом.
- Массаж ног.
- Держать время от времени ноги приподнятыми.
- Пить достаточно воды.
- Избегать слишком долгого сидения.
- Носить свободную одежду.
- Выбирать правильную обувь.
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