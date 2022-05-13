Варикозное расширение вен: симптомы, которые нужно знать

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боль в ноге

Летом из-за повышения температуры проблема варикозного расширения вен склонна обостряться, что делает его симптомы более серьезными или болезненными.

Варикозное расширение вен представляет собой состояние, при котором вены становятся увеличенными и расширенными, переполненными кровью. Обычно это происходит с венами, расположенным слишком близко к поверхности кожи. Чаще всего они поражаются на ногах, этом может способствовать слишком долгое стояние или чрезмерная ходьба – то, что оказывает давление на нижнюю часть тела.

Симптомы. Пораженные варикозом вены обычно набухшие, синего цвета, извитые. В основном они безвредны, хотя дают малопривлекательный эстетический эффект. Но абсолютно безопасным варикозное расширение вен не назовешь. Помимо изменения их цвета, есть еще ряд симптомов этого состояния, о которых нужно знать, считают медики.
  • Зуд вокруг вен.
  • Тяжесть в ногах.
  • Отек в голени.
  • Боли после длительного сидения или стояния.
Что следует знать. Варикоз склонен обостряться летом. При повышении температуры его проявления могут становиться более серьезными или болезненными, вызывать сильный дискомфорт.

Что помогает в борьбе с варикозом.
  • Массаж ног.
  • Держать время от времени ноги приподнятыми.
  • Пить достаточно воды.
  • Избегать слишком долгого сидения.
  • Носить свободную одежду.
  • Выбирать правильную обувь.
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