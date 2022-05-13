Чем опасно обезвоживание организма?

«Важно понимать, что недостаток жидкости в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе таким, как хроническая усталость, нарушение метаболизма, перепады настроения, серьезное (а порой критическое) ухудшение работы внутренних органов», — говорит эксперт.

Главная опасность обезвоживания и связанных с ним последствий в том, что первичные симптомы, которые подает организм, незаметны, и человек просто их игнорирует.Какие сигналы посылает нам организм, намереваясь сказать, что поступающей жидкости ему не хватает? Отсутствие пота во время тренировок или в сауне, запах изо рта, сухая неэластичная кожа, неутолимое чувство голода, которое мы часто путаем с жаждой.Ощущение сухости слизистой оболочки глаз, круги в районе глаз, болезненные ощущения в суставах, гипотония, учащенный ритм сердца, хронические запоры, слабые мышцы, влажные холодные руки — все это также говорит о том, что организм обезвожен или находится на пороге обезвоживания.Тяга к сладкому и головные боли тоже являются частыми симптома дефицита воды в организме. Многие из нас игнорируют эти симптомы или связывают их с другими заболеваниями.Как понять, что решение лежит именно в нехватки жидкости? Проведите простой тест. Ущипните себя за внешнюю сторону ладони. Складка должна распрямиться мгновенно, не оставляя следа. Если след остался хотя бы на секунду, это говорит о том, что ваш организм испытывает дефицит воды.Свою ежедневную норму потребления рассчитать просто: умножаем свой вес в килограммах на 30 мл — это и есть ваш индивидуальный лимит. Выпивайте этот объем воды небольшими порциями в течение всего дня. Чай и кофе не считаются. Они, наоборот, способствуют обезвоживанию.