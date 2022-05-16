Кошки помнят друг друга по имени
Новая серия экспериментов показала, что кошки способны помнить друг друга по имени. Исследование проводилось силами японских ученых из Университета Азабу, а в Стране восходящего солнца к этим домашним животным особое отношение.
Кошки ведут себя довольно независимо и вообще воспринимают себя выше человека. Но люди всё ещё не очень хорошо разобрались с интеллектуальными способностями этих животных. Последние по времени исследования показывали, что кошки тесно связаны с людьми, они выстраивают сложную систему общения и даже отслеживают наше движения, когда нас нет рядом.
Недавно серии экспериментов показала, что кошки способны узнавать свои имена, то есть обладают той способностью, которую обычно связывают с собаками. Более того, кошачий мозг развит ещё сильнее, поскольку последние по времени эксперименты продемонстрировали, что кошки не просто помнят свои клички, но и узнают имена других кошек, с которыми они знакомы. Помимо этого, кошки способны реагировать на имена людей, которые живут с ними в одном доме.
Для некоторых людей может показаться странным, что их кошка знает их по имени, однако эта особенность имеется у собак. Некоторые развитые собаки могут запоминать названия сотен разных вещей, так что данный навык не должен казаться очень уж удивительным для кошек. Возможно, наиболее странным является тот факт, что эти вроде бы весьма независимые создания тайно слушают то, о чём мы разговариваем и, как говорится, наматывают себе на ус. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Азабу
Здоровье
частный университет в городе Сагамихара, Канагава, Япония. Предшественник школы был основан в 1890 году.
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