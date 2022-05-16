Созданы наноботы для здоровья зубов
Учёные из Индии разработали нанаботов, способных убивать бактерии в зубах. Их могут вводить туда посредством инъекций, что избавит человека от последующих стоматологических процедур.
Расположенный в Бангалоре Индийский институт наук разработал крошечных наноботов, облегчающих процедуру лечения зубных каналов. Они могут вводиться в зубы для уничтожения бактерий и тем самым представлять собой лучшую альтернативу борьбы с микробами глубоко внутри дентинных канальцев. Лечения корневых каналов - весьма распространённый метод борьбы с инфекциями зубов. Чаще всего он осуществляется путем удаления инфицированных мягких тканей или пульпы.
Это делается либо за счёт промывания антибиотиками, либо другими химическими веществами. И вот теперь ученые разработали наноботов, сделанных из диоксида кремния и покрытых железом, которым можно управлять с помощью создающего магнитное поле низкой интенсивности устройства. Технология магнитного поля как раз и позволяет качественно контролировать все движения наноботов.
Эксперименты продемонстрировали, что манипуляция частотой магнитного поля позволяет перемещать наноботы и проводить их в глубокие слои канальцев. Настройка магнитного поля создаёт тепло, убивающее близко расположенных бактерий. Ранее другие исследования показывали, что подобные наночастицы улавливают и перемещают объекты с помощью света, они также способны плавать в крови и внутри живых клеток. А это можно использовать для борьбы с раковыми новообразованиями. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Индийский институт наук
Здоровье
государственный научно-исследовательский университет для высшего образования и исследований в области науки, техники, дизайна и менеджмента. Он расположен в Бангалоре, в индийском штате Карнатака
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