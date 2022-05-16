Врач рассказал, какие грыжи являются наиболее опасными

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боль в спине

По словам невролога и мануального терапевта Владимира Демченко, опасными из-за своих последствий могут быть грыжи, возникающие вследствие травм в молодом возрасте.

Врач рассказал, что появление межпозвонковых грыж является одним из признаков старения позвоночника. В этом аспекте грыжи можно считать естественным явлением, таким же как появление седых волос по мере прожитых лет.

«Образование протрузий и грыж – это процесс естественный, как кариес или седина в волосах, это одно из возрастных изменений».

Демченко назвал три причины, которые приводят к появлению грыж чаще всего.
  • Нарушение осанки.
  • Неправильная ходьба.
  • Поднятие тяжестей.
Также триггером позвоночной грыжи может быть травма. В связи с этим врач пояснил, какие грыжи являются наиболее опасными.

«Плохо, когда грыжи возникают в раннем возрасте из-за травматизации».

Демченко добавил, что образование такой грыжи может негативно влиять на качество жизни человека, провоцировать у него болевой синдром, проблемы с движением, работоспособностью. Эти симптомы будут особенно тяжелыми, если грыжа крупная и сдавливает соседние структуры.

Врач добавил, что лучшим средством от вызываемых грыжей болей в спине являются упражнения, укрепляющие мышцы корпуса. В свою очередь, прибегать к анальгетикам при возникновении дискомфорта в спине может быть опасно.

«Использовать обезболивающее не стоит, так как на время человек перестает чувствовать боль и ведет себя так, как будто с позвоночником все в порядке, но на деле происходит еще большая травматизация костей», - высказался медик.

Демченко добавил, что болевой синдром является сигналом того, что организму прежде всего нужен отдых.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая сыпь требует срочного обращения за медицинской помощью.
Владимир Демченко
Владимир Демченко
Здоровье
спортивный врач, невролог, мануальный терапевт
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