Врач рассказал, какие грыжи являются наиболее опасными

«Образование протрузий и грыж – это процесс естественный, как кариес или седина в волосах, это одно из возрастных изменений».

Нарушение осанки.

Неправильная ходьба.

Поднятие тяжестей.

«Плохо, когда грыжи возникают в раннем возрасте из-за травматизации».

«Использовать обезболивающее не стоит, так как на время человек перестает чувствовать боль и ведет себя так, как будто с позвоночником все в порядке, но на деле происходит еще большая травматизация костей», - высказался медик.