Врач рассказал, какие грыжи являются наиболее опасными
По словам невролога и мануального терапевта Владимира Демченко, опасными из-за своих последствий могут быть грыжи, возникающие вследствие травм в молодом возрасте.
Врач рассказал, что появление межпозвонковых грыж является одним из признаков старения позвоночника. В этом аспекте грыжи можно считать естественным явлением, таким же как появление седых волос по мере прожитых лет.
«Образование протрузий и грыж – это процесс естественный, как кариес или седина в волосах, это одно из возрастных изменений».
Демченко назвал три причины, которые приводят к появлению грыж чаще всего.
- Нарушение осанки.
- Неправильная ходьба.
- Поднятие тяжестей.
«Плохо, когда грыжи возникают в раннем возрасте из-за травматизации».
Демченко добавил, что образование такой грыжи может негативно влиять на качество жизни человека, провоцировать у него болевой синдром, проблемы с движением, работоспособностью. Эти симптомы будут особенно тяжелыми, если грыжа крупная и сдавливает соседние структуры.
Врач добавил, что лучшим средством от вызываемых грыжей болей в спине являются упражнения, укрепляющие мышцы корпуса. В свою очередь, прибегать к анальгетикам при возникновении дискомфорта в спине может быть опасно.
«Использовать обезболивающее не стоит, так как на время человек перестает чувствовать боль и ведет себя так, как будто с позвоночником все в порядке, но на деле происходит еще большая травматизация костей», - высказался медик.
Демченко добавил, что болевой синдром является сигналом того, что организму прежде всего нужен отдых.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая сыпь требует срочного обращения за медицинской помощью.
Владимир Демченко
Здоровье
спортивный врач, невролог, мануальный терапевт
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