Чем кормить микробиоту кишечника?

«Индустриальная диета сильно помогает набрать вес, но жизненно важную для нас микрофлору кишечника при этом морит голодом. И здесь даже капсулы с пробиотиками не помогут», — отмечает эксперт.

Все мы любим пельмени, пиццу, сосиски и сладкое, но здоровья нашему организму такое меню не добавляет. Особенно, если питаться таким образом каждый день.Прием пробиотиков даст эффект только в том случае, если мы будет подкармливать их полезной едой и, в первую очередь, клетчаткой. В другой среде обитания им не выжить.Кроме того, мир микроорганизмов нашего кишечника так богат, что подменить его искусственными препаратами из банки пробиотических бактерий просто невозможно.Доктор утверждает, что достаточное потребление в пищу клетчатки — едва ли не единственная возможность подкормить и преумножить полезную микробиоту нашего кишечника. Это благотворно скажется и на фигуре, и на здоровье, и на иммунитете, и на настроении.Микрофлора кишечника на 100% зависит от нашего питания. Чтобы кишечник чувствовал себя хорошо (а вместе с ним и весь организм), ему необходимы неперевариваемымые углеводы. И чем разнообразнее они будут, тем лучше.Какие продукты рекомендуется добавить в ежедневный рацион? Овес, фасоль, капусту разных сортов, яблоки и редьку. Это одни из самых эффективных биодобавок, которые создала для нас сама природа.В неделю старайтесь набирать в своем рационе до 30 различных источников поступления клетчатки.