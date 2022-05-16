Чем кормить микробиоту кишечника?
Хирург-онколог Инна Тулина перечислила основные правила питания, которые помогут сохранить не только здоровье кишечника, но и в целом всего организма.
Все мы любим пельмени, пиццу, сосиски и сладкое, но здоровья нашему организму такое меню не добавляет. Особенно, если питаться таким образом каждый день.
«Индустриальная диета сильно помогает набрать вес, но жизненно важную для нас микрофлору кишечника при этом морит голодом. И здесь даже капсулы с пробиотиками не помогут», — отмечает эксперт.
Прием пробиотиков даст эффект только в том случае, если мы будет подкармливать их полезной едой и, в первую очередь, клетчаткой. В другой среде обитания им не выжить.
Кроме того, мир микроорганизмов нашего кишечника так богат, что подменить его искусственными препаратами из банки пробиотических бактерий просто невозможно.
Доктор утверждает, что достаточное потребление в пищу клетчатки — едва ли не единственная возможность подкормить и преумножить полезную микробиоту нашего кишечника. Это благотворно скажется и на фигуре, и на здоровье, и на иммунитете, и на настроении.
Микрофлора кишечника на 100% зависит от нашего питания. Чтобы кишечник чувствовал себя хорошо (а вместе с ним и весь организм), ему необходимы неперевариваемымые углеводы. И чем разнообразнее они будут, тем лучше.
Какие продукты рекомендуется добавить в ежедневный рацион? Овес, фасоль, капусту разных сортов, яблоки и редьку. Это одни из самых эффективных биодобавок, которые создала для нас сама природа.
В неделю старайтесь набирать в своем рационе до 30 различных источников поступления клетчатки.
Инна Тулина
Здоровье
Врач хирург-онколог
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