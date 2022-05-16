Нужно ли критиковать ребенка? Мнение детского психолога

«Считаю, что критиковать ребенка нужно. Психологи доказали, что дети, которых родители не критиковали, в будущем очень болезненно реагируют на критику со стороны окружающих», — высказала свою точку зрения Пахомова.

Многие родители, выбирая через чур демократичный стиль воспитания, отказываются от какой-либо критики ребенка совсем, считая, что критика ранит и травмирует неокрепшую личность, загоняет в психологические комплексы.Так ли травматична критика на самом деле? Вот что по этому поводу думает наш эксперт.Практика говорит о том, что дети, не пережившие опыт критики в семье, потом не могут слышать и принимать советов со стороны, даже когда замечания в их адрес конструктивные и вполне обоснованные.Такие дети просто не допускают мысли, что у них что-то не получается или получается недостаточно хорошо.При этом психолог отмечает, что родителям важно научиться высказывать свою критику мягко, деликатно, аккуратно, не обижая ребенка.И, конечно, критика должна быть обоснованной, а не просто для опыта. Но отказываясь от критики совсем, родители только вредят своему ребенку.