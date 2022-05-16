Нужно ли критиковать ребенка? Мнение детского психолога
Детский психолог Ирэна Пахомова объяснила, можно ли критиковать ребенка и почему иногда критика идет на пользу взрослеющей личности.
Многие родители, выбирая через чур демократичный стиль воспитания, отказываются от какой-либо критики ребенка совсем, считая, что критика ранит и травмирует неокрепшую личность, загоняет в психологические комплексы.
Так ли травматична критика на самом деле? Вот что по этому поводу думает наш эксперт.
«Считаю, что критиковать ребенка нужно. Психологи доказали, что дети, которых родители не критиковали, в будущем очень болезненно реагируют на критику со стороны окружающих», — высказала свою точку зрения Пахомова.
Практика говорит о том, что дети, не пережившие опыт критики в семье, потом не могут слышать и принимать советов со стороны, даже когда замечания в их адрес конструктивные и вполне обоснованные.
Такие дети просто не допускают мысли, что у них что-то не получается или получается недостаточно хорошо.
При этом психолог отмечает, что родителям важно научиться высказывать свою критику мягко, деликатно, аккуратно, не обижая ребенка.
И, конечно, критика должна быть обоснованной, а не просто для опыта. Но отказываясь от критики совсем, родители только вредят своему ребенку.
Ирэна Пахомова
Здоровье
Психолог
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