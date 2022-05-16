Разгрузочные дни: что будет, если изменить режим питания на сутки?

«Можно ли так поступать, чтобы контролировать вес? Разгрузочные „голодные“ дни помогают насытиться меньшей порцией; уменьшить отеки; появляется лёгкость в ЖКТ и небольшой минус на весах», — говорит эксперт.

Разгрузочные дни — достаточно популярный тип питания, который многие используют вместо диет. Это своего рода короткий стресс, шоковая терапия для организма, который позволяет ускорить метаболизм и запустить обменные процессы.Кто-то предпочитает устраивать раз в неделю «голодный» разгрузочный день. Суть его в том, что в этот день мы отказываемся от вредной пищи и строго контролируем свой рацион.А кто-то, наоборот, постоянно соблюдая правильное питание, иногда устраивает «разгрузочные» дни, когда все можно без ограничений.Но для кардинальной перестройки организма и изменения пищевых привычек, конечно, одного дня мало. Кроме того, даже краткосрочные голодовки сказываются на здоровье, повышая кислотность в желудке (а это прямой путь к гастритам) и лишая нас сил и энергии.Вес в такие дни падает в основном из-за выхода из организма лишней жидкости, а не из-за сжигания жира.Что касается разгрузочных дней, когда наоборот мы разрешаем себе все, они безопасны только в том случае, если вы четко знаете проблемы и потребности своего организма. Ведь даже краткосрочный срыв на вредное питание может нанести существенный вред организму.Минутку слабости разрешить себе можно, но помните, что во всем важна мера. Если вы в себе не уверены, то лучше не рисковать.