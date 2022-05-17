Особый тип рака кожи: онколог назвал признаки акральной меланомы
В отличие от обычной, акральная меланома может возникать у людей независимо от того, подвергались ли они действию ультрафиолетовых лучей.
В интервью врача онколога Эльхана Ибрагимова прозвучали пояснения о природе возникновения особого типа рака кожи – акральной меланомы. Медик подчеркнул, что эта разновидность кожных онкозаболеваний не связана с действием солнца.
«Акральная лентигинозная меланома – злокачественная опухоль, которая развивается на ладонях, стопах, в ногтевом ложе – там, где нет волосяных фолликулов, и практически не связана с ультрафиолетовым излучением», – сообщил Ибрагимов.
Онколог добавил, что риск развития акральной меланомы резко повышается в возраста после 55 лет, и чаще этим типом рака страдают мужчины.
«В зоне риска – люди с диспластическими невусами на коже, опасными родинками неправильной формы», - поделился врач.
Называя признаки акральной меланомы, онколог посоветовал обращать внимание на отметины, возникающие под ногтевыми пластинами (чаще всего заболевание проявляется именно своей подногтевой формой). Такие отметины, по словам Ибрагимова,
«выглядят как темные пятна или полосы под ногтями».
Эти симптомы можно принять за синяки, возникающие под ногтевыми пластинами в случае ушибов или травм. Врач подсказал, что в случае рака темное пятно образуется только под одним ногтем. Кроме того, когда образуется синяк, он проходит по мере отрастания ногтя, а меланомное образование остается на месте.
В любом случае при появлении темных пятен на ладонях, стопах и ногтевых пластинах следует посетить врача и проконсультироваться с ним, подчеркнул онколог.
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Эльхан Ибрагимов
Здоровье
врач-онколог
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