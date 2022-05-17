Особый тип рака кожи: онколог назвал признаки акральной меланомы

«Акральная лентигинозная меланома – злокачественная опухоль, которая развивается на ладонях, стопах, в ногтевом ложе – там, где нет волосяных фолликулов, и практически не связана с ультрафиолетовым излучением», – сообщил Ибрагимов.

«В зоне риска – люди с диспластическими невусами на коже, опасными родинками неправильной формы», - поделился врач.

«выглядят как темные пятна или полосы под ногтями».