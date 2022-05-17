Рак желудка: признаки, которые требуют оперативно обратиться к врачу

«Симптомы, связанные с раком желудка, довольно неспецифичны. Первыми проявлениями заболевания могут быть проблемы с пищеварением, тошнота, потеря аппетита, дискомфорт в животе», - отмечают врачи.

Трудности с глотанием.

Участившиеся эпизоды тошноты.

Потеря аппетита.

Необъяснимая потеря веса.

Анемия.

Необычно темный стул

Ощущение давления, переполнения в верхней части живота

Усталость, снижение энергичности и производительности.

Курение.

Чрезмерное употребление алкоголя.

Частое употребление соленых, вяленых или копченых продуктов.

Недостаток в питании фруктов и овощей.

Хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, вызванное бактерией Helicobacter pylori.

Анемия из-за дефицита витамина B12.

Генетическая предрасположенность.