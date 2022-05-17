Рак желудка: признаки, которые требуют оперативно обратиться к врачу
При появлении определенных проблем с пищеварением следует обязательно проконсультироваться с врачом.
Желудок – незаменимый орган: именно сюда попадают все употребляемые за день продукты и напитки. Затем пища перерабатывается с помощью желудочного сока и транспортируется небольшими порциями в тонкую кишку . Рак желудка (карцинома) часто не распознается до поздней стадии, так как первые симптомы не всегда бывают очевидны.
Тем не менее, есть некоторые признаки того, что следует обратиться к врачу.
«Симптомы, связанные с раком желудка, довольно неспецифичны. Первыми проявлениями заболевания могут быть проблемы с пищеварением, тошнота, потеря аппетита, дискомфорт в животе», - отмечают врачи.
По мере развития опухоли могут возникать другие симптомы. Следующие признаки требуют оперативного обращения к врачу.
- Трудности с глотанием.
- Участившиеся эпизоды тошноты.
- Потеря аппетита.
- Необъяснимая потеря веса.
- Анемия.
- Необычно темный стул
- Ощущение давления, переполнения в верхней части живота
- Усталость, снижение энергичности и производительности.
- Курение.
- Чрезмерное употребление алкоголя.
- Частое употребление соленых, вяленых или копченых продуктов.
- Недостаток в питании фруктов и овощей.
- Хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, вызванное бактерией Helicobacter pylori.
- Анемия из-за дефицита витамина B12.
- Генетическая предрасположенность.
Институт Роберта Коха (Robert Koch Institute – RKI)
Здоровье
федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней
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