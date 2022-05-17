Рак желудка: признаки, которые требуют оперативно обратиться к врачу

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боль в животе

При появлении определенных проблем с пищеварением следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Желудок – незаменимый орган: именно сюда попадают все употребляемые за день продукты и напитки. Затем пища перерабатывается с помощью желудочного сока и транспортируется небольшими порциями в тонкую кишку . Рак желудка (карцинома) часто не распознается до поздней стадии, так как первые симптомы не всегда бывают очевидны.

Тем не менее, есть некоторые признаки того, что следует обратиться к врачу.

«Симптомы, связанные с раком желудка, довольно неспецифичны. Первыми проявлениями заболевания могут быть проблемы с пищеварением, тошнота, потеря аппетита, дискомфорт в животе», - отмечают врачи.

По мере развития опухоли могут возникать другие симптомы. Следующие признаки требуют оперативного обращения к врачу.
  • Трудности с глотанием.
  • Участившиеся эпизоды тошноты.
  • Потеря аппетита.
  • Необъяснимая потеря веса.
  • Анемия.
  • Необычно темный стул
  • Ощущение давления, переполнения в верхней части живота
  • Усталость, снижение энергичности и производительности.
Кто подвержен раку желудка? По данным Института Роберта Коха, мужчины болеют чаще, чем женщины. Что именно вызывает заболевание, точно не известно. Тем не менее, есть некоторые факторы риска, которые могут способствовать развитию рака желудка.
  • Курение.
  • Чрезмерное употребление алкоголя.
  • Частое употребление соленых, вяленых или копченых продуктов.
  • Недостаток в питании фруктов и овощей.
  • Хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, вызванное бактерией Helicobacter pylori.
  • Анемия из-за дефицита витамина B12.
  • Генетическая предрасположенность.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как определить увеличенные лимфоузлы, которые могут говорить о развитии рака.

Институт Роберта Коха (Robert Koch Institute – RKI)

Здоровье

федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней

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