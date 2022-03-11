Чем можно лечить болезни почек
Больные почки - повод для долгих и изматывающих страданий. Однако существуют проверенные наукой и доказавшие свою эффективность методы их лечения.
Почки играют важную роль в правильном функционировании нашего организма, и любое их повреждение может повлиять на способность организма очищать кровь, отфильтровывать лишнюю воду из крови и помогать контролировать артериальное давление. Заболевания почек также влияют на выработку эритроцитов и метаболизм витамина D, необходимого для здоровья костей. Здоровые почки играют активную роль в удалении отходов из крови, мышечной активности и воздействии химических веществ или лекарств, поддерживают баланс воды и минералов в крови.
Заболевания почек разделяют на два типа: острые и хронические. В первом случае почки перестают работать внезапно. Основными причинами являются прямое повреждение почек, недостаточный кровоток или застой мочи в этих жизненно важных органах. Хронической болезнь почек считается, когда этот орган не работает должным образом в течение более трёх месяцев. Наиболее распространенными причинами таких болезней являются диабет, гипертония, заболевания иммунной системы, длительные вирусные заболевания, такие как ВИЧ и СПИД, гепатит В и С, аутоиммунные заболевания, сердечная недостаточность, наркотики и токсины, злоупотребления лекарствами.
Некоторые заболевания почек поддаются лечению. Целью терапии является облегчение симптомов и предотвращение ухудшения состояния и уменьшение осложнений. Хотя хроническое заболевание почек неизлечимо, в некоторых случаях лечение может помочь восстановить какие-то функции органов. В терминальной стадии болезни почки уже не в состоянии справиться с отходами самостоятельно. В таких случаях диализ и трансплантация почки являются единственными вариантами лечения. Гемодиализ - это удаление отходов и лишней жидкости из тела с помощью аппарата. Единственной его альтернативой является трансплантация. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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