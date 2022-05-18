Ученые назвали состояние, повышающее риск ишемической болезни сердца

«Это исследование показывает важность раннего выявления ишемической болезни сердца у пациентов с ХОБЛ, особенно с учетом смешанных симптомов», — отмечает Свендсен.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE, у пациентов, которым поставлен диагноз хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) чаще развивается ишемическая болезнь сердца (ИБС). Кристина Д. Свендсен, научный сотрудник Университетской больницы Хаукеланд в Бергене, Норвегия, совместно с коллегами изучила, имеют ли пациенты с ХОБЛ более высокий риск ИБС.В анализ были включены 347 пациентов с ХОБЛ и 428 человек из контрольной группы без соответствующего диагноза, которые прошли коронарную компьютерную томографию с ангиографией (ККТ) и КТ легких.Исследователи обнаружили, что при корректировке на дополнительные факторы, влияющие на риск ИБС, частотность заболевания среди людей с ХОБЛ была выше, чем у контрольной группы.