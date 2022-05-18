Наличие более одного ребёнка бьёт по психике родителей
Исследователи из UCLouvain в Бельгии установили, что наличие более одного ребёнка может негативно воздействовать на психическое здоровье родителей. Обнаружена корреляция между числом детей в семье и снижением когнитивной деятельности у их пап и мам.
Для естественного воспроизводства населения любой страны требуется, чтобы коэффициент количества детей в семье был устойчива выше двойки. Если в семьях лишь по два ребёнка, то рост населения останавливается, а если по одному, то его численность стремительно сокращается. Однако исследование бельгийских учёных показало, что наличие более одного ребёнка в семье негативно влияет на психику родители, а если их три и больше, то удар по интеллекту пап и мам наносится ещё более сильный.
Исследование продемонстрировало доказательства негативного воздействия на когнитивную систему от наличия трех или более детей, по сравнению с двумя детьми. Это самые прочные доказательства для североевропейского региона, которые можно перенести и на другие регионы континента. Хотя стандарты жизни в скандинавских странах очень высоки, такими же высокими являются и расходы. Расчёты исследователей оценивались на основе покупательской способности семей, и они показали, что стоимость товаров и услуг в три раза выше в скандинавских странах, чем в других европейских государствах.
Авторы исследования считают, что повышенная стоимость жизни в дополнение к расходам по воспитанию более одного ребёнка вызывает серьезный финансовой стресс. А он приводит к так называемому «выгоранию родителей», как физиологическому, так и психологическому. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
UCLouvain
Здоровье
Лувенский католический университет, крупнейший франкоязычный университет Бельгии
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