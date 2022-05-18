Женщин в два раза чаще зажимает в повреждённых машинах
Первое исследование по данному вопросу в истории науки показало, что женщины почти в два раза чаще мужчин оказываются зажатыми в машинах после серьёзных ДТП. Кроме того, характер получаемых травм у представительниц прекрасного пола также отличается.
Исследователи из Университета Плимута впервые в истории науки решили проследить за тем, насколько часто женщины оказываются зажатыми в автомобилях после аварий, по сравнению с мужчинами. Оказалось, что это происходит в два раза чаще.
Изучение половых различий при травмах в результате серьезных ДТП, равно как вероятность быть зажатым внутри салона автомобиля, может помочь производителям машин улучшить их дизайн и усовершенствовать уровень безопасности. А это снизит количество серьезных травм среди представителей обоего пола. Кроме того, нынешнее исследования показывает, что существующие краш-тесты необходимо усовершенствовать, учитывая вероятность нахождения в салоне манекенов не только мужского пола, но и женского.
Авторы исследования проследили за здоровьем более 70 000 пациентов, которые попадали в травматологические отделения различных британских больниц с января 2012 по декабрь 2019. Хотя чаще всего в серьёзные ДТП, требующие госпитализации, попадали мужчины, 16% женщин оказались зажатыми внутри салона авто. Среди представителей сильного пола их было только 9%. Кроме того, женщины чаще сталкивались с травмами бёдер и позвоночника, а мужчины чаще повреждали голову, лицо, грудную клетку и конечности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Плимута
Здоровье
государственный исследовательский университет, базирующийся преимущественно в Плимуте, Англия, где расположен главный кампус
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