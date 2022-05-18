Педиатр рассказал, к каким осложнениям может привести «свинка»

«Болезнь вызывает вирус. Передаётся воздушно- капельным путём, реже контактно-бытовым, например, через игрушки. Источник заражения — больной человек с конца инкубационного периода. Возможно бессимптомное носительство. Заразность 50-70%», — говорит доктор.

Эпидемический паротит. С детства большинство из нас знает это инфекционное заболевание под другим названием — «свинка».Развивается болезнь достаточно долго, инкубационный период может продолжаться от двух до трех недель. Основной признак — поражение околоушных слюнных желёз. При этом возникает лихорадка, параллельно могут воспаляться поджелудочная, половые, щитовидная железы.«Свинкой» эту болезнь в народе называют из-за того, что в результате воспаления слюнных желез лицо становится круглым из-за отека. Как правило, есть болезненные ощущения, особенно при жевании, лихорадка, интоксикация.Чаще всего заболеванию подвержены дети в возрасте 7-14 лет. Иногда болеют взрослые. Заболевание опасно своими осложнениями: менингит, менингоэнцефалит.Однако пострадать могут и другие органы. Очень часто осложнения бьют по поджелудочной железе, у ребенка стремительно развиваетсясахарный диабет первого типа. Когда болезнь задевает половые железы, в перспективе повзрослевший ребенок может столкнуться с бесплодием.Не редки случаи, когда после болезни из-за поражения нервной системы, ребенок долго восстанавливается. До нескольких недель может присутствовать слабость и утомляемость.