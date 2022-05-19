Ученые разрабатывают пластырь, предупреждающий о передозировке лекарств

«Идея состоит в том, что пластырь будет постоянно отслеживать все эти переменные, — рассказывает доктор Маки. — Затем, с помощью алгоритма искусственного интеллекта (ИИ) мы запрограммирует пластырь на отслеживание вероятной передозировки опиоидов до того, как насыщение крови кислородом упадет до опасно низкого уровня».

Передозировка лекарств, особенно опиоидов, становится все более распространенным явлением во всем мире, поэтому американские ученые решили разработать пластырь, который может обнаруживать приближающуюся передозировку. Исследовательская группа Университета Индианы получила трехлетний грант на свою разработку, которая будет комбинировать две передовые технологии. Одним из разработчиков выступит доктор Кен Маки, глава Центра биомолекулярной науки Университета Индианы.Как отмечает доктор Маки, пластырь будет примерно такого же размера как никотиновый. В него планируется встроить датчики, отслеживающие пульс, кровяное давление и уровень кислорода в крови. Для передозировки опиоидами характерно замедление или остановка дыхания.В этот момент должен вступить в действие второй набор технологий — сотни микроигл, выстилающих внутреннюю часть пластыря, заполненного налоксоном, реверсирующим передозировку. Звуковые волны будут вдавливать иглы в кожу, доставляя лекарство, отмечает один из разработчиков Фэн Го, биоинженер и доцент инженерии интеллектуальных систем. По словам исследователей, пластырь может спасти пациентов, которым прописаны опиоиды, и людей, злоупотребляющих обезболивающими.Ранее ученые разработали белье , защищающее от заболеваний, передающихся половым путем.