Добавки холина полезны во время беременности - помогают развитию ребенка
Новое исследование показало, что питательный холин оказывает долгосрочное воздействие на детей, матери которых употребляют его во время беременности, а также помогает организму более эффективно использовать омега-3 жирную кислоту, которая необходима для развития мозга, познания и зрения плода.
Полученные данные показывают, что добавки холина поддерживают клеточный метаболизм, чтобы более эффективно обрабатывать и высвобождать омега-3 жирные кислоты DHA из печени беременных. После попадания в кровоток ДГК может быть доставлена во все ткани, включая плаценту.
«Во время беременности мама получает питательные вещества из печени и делает их доступными для ребенка, поэтому, добавляя холин и ДГК [вместе], мы увеличиваем биодоступность ДГК», — говорит старший автор Мари Кодилл, профессор диетологии в США в колледже сельского хозяйства и наук о жизни Корнельского университета.
По словам Кодилла, эти типы взаимодействий между питательными веществами не новы. Например, в кишечнике существует известная синергия, при которой витамин D усиливает всасывание кальция, а витамин С делает железо более доступным.
Отслеживая меченый холин, исследователи определили химическую реакцию, в которой холин отдает небольшие молекулы, называемые метильными группами, которые добавляются к молекуле, называемой фосфатидилэтаноламин. Биологическим путем фосфатидилэтаноламин превращается в новую молекулу, содержащую холин, фосфатидилхолин, обогащенный ДГК. В этой форме ДГК переносится из печени в кровоток матери, где она доступна для использования в тканях.
Будущая работа поможет определить, способствует ли способность холина повышать биодоступность ДГК некоторым из преимуществ, обнаруживаемых при приеме холина беременными женщинами.
«Наши результаты позволяют предположить, что добавки холина могут помочь достичь более высокого статуса ДГК при более низких дозах ДГК во время беременности», — сказал Клатт. «Наши данные указывают на потребление холина как на еще один важный фактор, определяющий количество диетической ДГК, которая попадает в ткани во время беременности».
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Мари Кодилл
Здоровье
Профессор диетологии в США в колледже сельского хозяйства и наук о жизни Корнельского университета.
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