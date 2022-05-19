Добавки холина полезны во время беременности - помогают развитию ребенка

«Во время беременности мама получает питательные вещества из печени и делает их доступными для ребенка, поэтому, добавляя холин и ДГК [вместе], мы увеличиваем биодоступность ДГК», — говорит старший автор Мари Кодилл, профессор диетологии в США в колледже сельского хозяйства и наук о жизни Корнельского университета.

«Наши результаты позволяют предположить, что добавки холина могут помочь достичь более высокого статуса ДГК при более низких дозах ДГК во время беременности», — сказал Клатт. «Наши данные указывают на потребление холина как на еще один важный фактор, определяющий количество диетической ДГК, которая попадает в ткани во время беременности».