Онкология: время вашего последнего приема пищи может повлиять на риск рака

«Воздействие может быть особенно важным в таких культурах, как южноевропейские, где люди поздно ужинают», — отметил доктор Кожевинас.

Исследование показало, что время вашего последнего приема пищи в день может повлиять на риск развития рака молочной железы и простаты.Результаты исследования показали, чтоВ исследовании изучались данные 621 участника с диагнозом рак простаты и 1205 пациентов с раком молочной железы. Поскольку оба заболевания неразрывно связаны с работой в ночное время, исследователи исключили таких пациентов из исследования.После поправки на все факторы, влияющие на риск развития рака, результаты показали, что у людей, которые ужинали до 9 вечера или, по крайней мере, за два часа до отхода ко сну, риск развития рака предстательной железы был на 26% ниже, а риск рака молочной железы — на 16%. рака, по сравнению с теми, кто ел после 10 или спал недолго после еды.Доктор Манолис Когевинас, который руководил исследованием, сказал, что результаты подчеркивают важность изучения циркадных ритмов в исследованиях диеты и рака.По словам автора, если они подтвердятся, результаты могут иметь значение для рекомендаций по профилактике рака.Ранее Медикфорум писал о камнях в желчном пузыре.