Онкология: время вашего последнего приема пищи может повлиять на риск рака
В течение многих лет исследователи внимательно наблюдали за эволюцией раковых клеток, но пока ни одно из их открытий не привело к излечению. Однако изучение факторов риска оказалось полезным. Факторы окружающей среды, такие как диета, считаются ключевыми факторами развития рака, но время приема пищи также может быть связано с риском.
Исследование показало, что время вашего последнего приема пищи в день может повлиять на риск развития рака молочной железы и простаты.
Результаты исследования показали, что прием пищи до 9 часов вечера или интервал между ужином и сном не менее двух часов может снизить риск каждого вида рака на 20 процентов.
В исследовании изучались данные 621 участника с диагнозом рак простаты и 1205 пациентов с раком молочной железы. Поскольку оба заболевания неразрывно связаны с работой в ночное время, исследователи исключили таких пациентов из исследования.
После поправки на все факторы, влияющие на риск развития рака, результаты показали, что у людей, которые ужинали до 9 вечера или, по крайней мере, за два часа до отхода ко сну, риск развития рака предстательной железы был на 26% ниже, а риск рака молочной железы — на 16%. рака, по сравнению с теми, кто ел после 10 или спал недолго после еды.
Доктор Манолис Когевинас, который руководил исследованием, сказал, что результаты подчеркивают важность изучения циркадных ритмов в исследованиях диеты и рака.
По словам автора, если они подтвердятся, результаты могут иметь значение для рекомендаций по профилактике рака.
«Воздействие может быть особенно важным в таких культурах, как южноевропейские, где люди поздно ужинают», — отметил доктор Кожевинас.
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Манолис Когевинас
Здоровье
Врач в Barcelona Institute for Global Health (Испания).
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