Диета влияет на симптомы СДВГ
Исследование ученых Университета Огайо показало, что диета играет ключевую роль в симптоматике синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей. И чем больше они употребляют фруктов и овощей, тем ниже проявления этого синдрома.
Вот прекрасная причина для детей с СДВГ активнее поглощать фрукты и овощи. Эти продукты уменьшают уровень невнимательности, как показало исследование американских ученых. Они попросили родители 134 детей с симптомами СДВГ ответить на подобные вопросы по поводу их типичного рациона, включая размер порций, на протяжении 90-дневного периода.
Ещё один опросник просил родителей расположить по степени интенсивности симптомы СДВГ у их детей, включая проблемы с фокусированием внимания, отказ следовать разного рода командам, проблемы с запоминанием тех или иных вещей и с регулированием эмоций. Результаты показали, что употреблявшие максимальное количество фруктов и овощей дети демонстрировали менее тяжелые проявления невнимательности.
А значит, употребление здоровой диеты, содержащей большое количество фруктов и овощей, может быть одним из способов снижения проявлений симптомов СДВГ. Другое исследование с участием тех же самых детей показало, что чем более капризными они были в пище, тем более тяжёлые симптомы в деле регулирования своих эмоций демонстрировали. Такие дети чаще проявляли хроническую раздражительность, перепады настроения и вспышки ярости. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Огайо
Здоровье
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Колумбус, штат Огайо
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