Натуральный иммунитет после Омикрона - слабый и ограниченный
Без вакцинации заражение Омикроном не обеспечивает пациента достаточно мощным иммунитетом против ковида. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Эксперты всё ещё спорят о том, что же дает более прочный иммунитет - вакцина или перенесённое заболевание. В ходе экспериментов на основе анализов крови и лабораторных мышей было установлено, что Омикрон вызывает у человека только очень слабую иммунную реакцию. А вот вакцинированные индивидуумы обретали более прочный иммунитет в отношении различных штаммов коронавируса. У не имевших вакцинации защита оказывалось чрезвычайно слабый, особенно в отношении других штаммов.
Среди непривитого населения заражение штаммом Омикрон можно считать эквивалентом получение одной дозы вакцины, как утверждают авторы исследования. Конечно, это лучше, чем ничего, но защита после одного укола не является очень широкой. Учёные обнаружили, что несмотря на умеренные симптомы, иммунная система мышей, заражённых штаммом Омикрон, всё ещё генерировать клетки и антитела, которые обычно возникают в ответ на другие вирусы.
Ранее другие исследования показывали, что максимальный иммунитет получают люди, которые переболели, а после этого прошли через вакцинацию. Причём делать прививки рекомендуется не сразу после перенесённой болезни, а через несколько недель или даже пару месяцев. В этом случае в организме человека вырабатывается максимальное количество защитных антител, и вероятность повторного заражения снижается ощутимее всего. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Сан-Франциско
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