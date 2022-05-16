Назван способ получения самого крепкого иммунитета от Омикрона
Перенесенная коронавирусная инфекция после вакцинации обеспечивает самый высокий уровень антител, предназначенных для борьбы с разными вариантами Омикрона. К такому выводу пришли ученые из Университета Вашингтона.
Пандемия коронавируса продолжается, в некоторых странах отмечается новый рост числа заболевших. Статистика в Индии показывает, что уровень госпитализаций сейчас довольно низок, а время восстановления сократилось. Новое исследование продемонстрировало, что заражение вариантом Омикрон обеспечивает пациенту в будущем более крепкий иммунитет, чем ревакцинация. Сразу два исследования показали, что вначале вакцинированные, а потом переболевшие коронавирусом люди обладают большим уровнем антител, позволяющим им сражаться с различными вариантами штамма Омикрон, сейчас распространяющегося по планете.
Это ободряющая новость для всего мира, в отдельных частях которого наблюдаются новые вспышки. Авторы исследования предупреждают людей, что они не должны стремиться заразиться как можно скорее, чтобы обрести после выздоровления самый мощный иммунитет. Но те самые прорывные инфекции, как называют заражения после полученной прививки, представляют собой эквивалент ещё одной дозы вакцины. Если человек переболел, то ему следует подождать перед тем, как проходить через ревакцинацию.
Это исследование опровергает предположение о том, что для человечества будет более полезным получение бустерных вакцин, модифицированных именно под штамм Омикрон, чем неоднократные уколы уже существующих прививок. Пока учёные не пришли к единому мнению о том, стоит ли перенастраивать уже имеющиеся вакцины под всё новые штаммы и их сублинии, или просто делать эти уколы чаще. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вашингтона
Медицина
государственный научно-исследовательский университет в Сиэтле, штат Вашингтон
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