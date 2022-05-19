Можно ли вылечить сахарный диабет второго типа?

«Эти чудеса случаются с теми, кто использует современные эффективные средства и знания, а также обладает сильной волей и желанием исцелиться. Таких пациентов единицы, и, к счастью, мне посчастливилось наблюдать таких людей», — говорит специалист.

Существует устоявшееся мнение, что сахарный диабет неизлечим. Однако современная наука движется вперед, и относительно недавно эксперты в области эндокринологии определили критерии, придерживаясь которых можно победить болезнь.На первом этапе положительным результатом будет считаться вход в ремиссию (показатель — нормальный уровень глюкозы крови и избавление от инсулинорезистентности).Итак, какой алгоритм действий? Для начала нужно найти доктора-эндокринолога, к которому у вас будет доверие и полное взаимопонимание. Важно постоянно взаимодействовать для контроля анализов и коррекции результатов.А дальше — много самостоятельной работы. Изменить придется весь образ жизни в целом! Первое — отказаться от вредной еды, которая и довела вас до сахарного диабета.В первую очередь, конечно, речь идет об избавлении от быстрых углеводов и сахара. Правильное питание — залог выздоровления.Необходимо обязательно увеличить физическую активность. Это может быть, как обычная ходьбы (не менее 10 тысяч шагов в день), так и езда на велосипеде или регулярные походы в спортзал. Выберите спорт по душе.Соблюдайте режим сна и отдыха. Спите не менее 7-8 часов в сутки, ложитесь спать вовремя. И здесь важно, чтобы вас поддержали члены семьи.Сложно уснуть до 11 вечера, когда муж и дети смотрят ТВ до полуночи. Учитесь договариваться не только с окружающими, но и с собой.