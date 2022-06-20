Гречневая диета при диабете: польза и вред

«Гречка относится к медленным углеводам. Гликемический индекс гречки составляет 50-60 в зависимости от того, как долго мы ее варим. Чем дольше варим, тем выше индекс, соответственно, тем быстрее гречка поднимает сахар крови», — говорит эксперт.

Подбор меню и составление рациона — один из важных моментов при сахарном диабете. Потребляемые продукты не должны повышать сахар в крови. Что в этом отношении можно сказать о гречке?Что касается второго важного при диабете фактора — калорийность, здесь показатели средние: 110 ккал на 100 г (в вареном виде). Это примерно столько же, сколько у других серых каш.Но важно учитывать не только калораж, но и углеводный состав. А основная составляющая гречки — это углеводы-сахара. Отличие этих углеводов в том, что они повышают уровень сахара в крови постепенно. Организм использует этот ресурс, как источник энергии.Гречка стоит в ряду медленных углеводов, но если съедать ее натощак, то уровень сахара в крови повышается от нее очень быстро, соответственно и набор веса тоже. Это важно учитывать при составлении меню, особенно при инсулинорезистентности, преддиабете и диабете второго типа.Поэтому гречка на завтрак — не самый лучший выбор, через два часа вам снова захочется есть. А уже через полчаса после такого завтрака уровень сахара в крови будет просто зашкаливать.Говорит ли это о том, что диабетикам лучше вообще отказаться от гречки? Конечно, нет. Есть ее можно, но вместе с белковой пищей, а также с клетчаткой. При этом порции гречки должны быть не очень большими. При низкоуглеводной диете одна порция гречки не должна превышать 150 г в отварном виде.При высокоуглеводной диете (для спортсменов) порцию можно увеличивать до 250 г. При этом белки и клетчатку тоже не забываем.Белок и клетчатка помогут контролировать уровень сахара в крови, причем сначала белок и овощи, а потом кашу.